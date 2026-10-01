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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إنجي علي تستعرض أناقتها في خطوبة ابنة غادة عادل

إنجي علي
إنجي علي
هاجر هانئ

حرصت المذيعة إنجي علي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها مساء أمس في حفل خطوبة مريم أبنة الفنانة غادة عادل.

إطلالة إنجي علي 

تألقت إنجي علي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البيج المصنوع من القاش الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت إنجي علي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج كما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إنجي علي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

إنجي علي إطلالة إنجي علي غادة عادل خطوبة مريم أبنة الفنانة غادة عادل فستان إنجي علي

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