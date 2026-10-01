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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الخير بالنسبة لها أسلوب حياة.. سهير جودة تشيد بهبة السويدي: قوة اختارت أن تكون رحمة

سهير جودة وهبة السويدي
سهير جودة وهبة السويدي
يارا أمين

أشادت الإعلامية سهير جودة بالدور الإنساني الذي تقوم به هبة السويدي، مؤسسة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، مسلطة الضوء على رحلتها في العمل الخيري وحرصها على توظيف نجاحها وإمكاناتها في خدمة الآخرين.

سهير جودة تحتفي بهبة السويدي

وكتبت سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة مؤثرة عبّرت خلالها عن تقديرها لشخصية هبة السويدي، مؤكدة أن عظمة المرأة لا تُقاس بما تمتلكه من قوة، وإنما بما تفعله بهذه القوة من أجل الآخرين.

وقالت سهير جودة إن هبة السويدي واجهت العديد من التحديات والاختبارات الصعبة في حياتها، لكنها اختارت ألا تنكفئ على نفسها، بل جعلت من تجاربها دافعًا لتقديم المزيد من الخير والعطاء، مضيفة: «كلما اشتدت عليها الحياة، اتسعت مساحتها للآخرين».

سهير جودة: أهل مصر أصبحت جزءًا من حكاية امرأة قررت أن تخدم الآخرين.

وأوضحت الإعلامية أن هبة السويدي جعلت من نجاحها مسؤولية إنسانية، ومن خدمة الإنسان قضيتها الأولى، مشيرة إلى أن مستشفى أهل مصر لم يعد مجرد مؤسسة طبية، بل أصبح جزءًا من حكاية إنسانية لامرأة قررت أن تضع ما لديها في خدمة من يحتاجون إلى المساعدة.

وأضافت أن العمل الخيري بالنسبة إلى هبة السويدي ليس نشاطًا تمارسه من وقت إلى آخر، بل أسلوب حياة يظهر في قدرتها على العمل والبناء ومواجهة الصعوبات والاستمرار في طريقها لخدمة الآخرين.

وأكدت سهير جودة أن أبرز ما يميز هبة السويدي هو قدرتها على الجمع بين القوة والرحمة، ومواجهة التحديات دون أن تفقد قدرتها على العطاء، قائلة إن القوة الحقيقية تتمثل في أن يمر الإنسان بتجارب الحياة الصعبة، ثم يخرج منها وهو قادر على منح الآخرين الأمل والمساعدة.

رسالة تهنئة من سهير جودة إلى هبة السويدي

واختتمت سهير جودة رسالتها بتوجيه التهنئة إلى هبة السويدي، معربة عن تقديرها لأثرها الإنساني وما تقدمه من جهود في سبيل مساعدة الآخرين، متمنية لها مواصلة العطاء وفتح المزيد من أبواب الخير.

وقالت في ختام رسالتها: «كل سنة وهبة السويدي… قوةٌ اختارت أن تكون رحمة».

رسالة تهنئة من سهير جودة إلى هبة السويدي الإعلامية سهير جودة هبة السويدي مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق فيسبوك

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