تكريم المخرج خالد يوسف في مهرجان بردية السينمائي دورة خالد صالح

أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائي برئاسة عزة أبو اليزيد، تكريم المخرج خالد يوسف، في الدورة الثالثة التي تحمل اسم الفنان الراحل خالد صالح، والمقرر انطلاقه يوم 10 إلى يوم 16 أكتوبر المقبل في المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

مهرجان بردية

أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائي، مؤخرًا، لجنة تحكيم الدورة الثالثة من المهرجان، التي تحمل اسم الفنان الراحل خالد صالح، برئاسة المخرج مجدي أبو عميرة، وعضوية الفنان محسن صبري، والدكتورة ليلى المغربي، أستاذة تاريخ وعلوم أزياء الدراما والسينما والمسرح بأكاديمية الفنون، والمخرج فايق جرادة، رئيس تلفزيون فلسطين، والفنانة العراقية كلوديا حنا.

كما أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائي، برئاسة عزة أبو اليزيد، إطلاق اسم النجم الراحل خالد صالح على الدورة الثالثة من المهرجان، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وما قدمه من أعمال تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور.

ويأتي هذا التكريم تخليدًا لاسم أحد أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث تميز خالد صالح بموهبة استثنائية وأداء صادق، جعله يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

وقدم الراحل خلال مشواره الفني عددًا كبيرًا من الأدوار المؤثرة التي تنوعت بين السينما والدراما التلفزيونية، ونجح من خلالها في تجسيد شخصيات إنسانية تركت أثرًا عميقًا لدى المشاهدين.

وأكدت رئيسة المهرجان عزة أبو اليزيد أن اختيار اسم خالد صالح يحمل رسالة تقدير لفنان استطاع أن يرسخ حضوره الفني بأعمال خالدة، مشيرة إلى أن هذه الدورة ستشهد عددًا من الفعاليات التي تحتفي بإرثه الفني وتستعيد أبرز محطاته.

ومن جهتها، قالت عزة أبو اليزيد إن مسابقات المهرجان هذا العام لها طابع مختلف عن الدورات السابقة، حيث انقسمت إلى 3 مسابقات، الأولى مسابقة «سينما الومضة»، ومن أهم شروطها ألا تتخطى مدة الفيلم 5 دقائق، والثانية «المسابقة العامة»، ومن أهم شروطها ألا تتخطى مدة الفيلم 30 دقيقة، متضمنة تترَي البداية والنهاية، وتضم العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل تمثيل، أما المسابقة الثالثة فمخصصة لأفلام الذكاء الاصطناعي.

كما أوضحت أن من أهم الشروط العامة ألا يكون الفيلم قد عُرض من قبل على أي من منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب العديد من الشروط الأخرى الموضحة برابط التقديم.

ويُعد مهرجان بردية السينمائي أول مهرجان متخصص في أفلام الخمس دقائق، وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وتنظمه مؤسسة «بردية للثقافة والفنون» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وانطلقت الدورة الثانية من المهرجان في شهر سبتمبر الماضي بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تحت اسم الكاتب الكبير وحيد حامد، وكان ضيفا شرف حفل الافتتاح المخرج الكبير مروان حامد، والنجمة إلهام شاهين، كما تم تكريم النجمة هالة صدقي، والكاتب الكبير محمد بغدادي، والنجمة سيمون، والإعلامية الكبيرة بوسي شلبي، والنجم محمد فهيم، والنجم شريف إدريس، والمنتج السعودي خالد الراجح، بحضور المخرج الكبير خالد الحجر، والفنانة الكبيرة عفاف رشاد، ولفيف من نجوم الفن والثقافة.

وصاحب فعاليات الدورة الثانية إصدار كتاب عن الكاتب الراحل وحيد حامد بعنوان «وحيد حامد أوان الورد»، من تقديم الناقد الفني الكبير طارق الشناوي.

أما حفل الختام فتضمن تكريم ضيفة شرف الحفل النجمة نهال عنبر، وتكريم النجم محمد رضوان، والمصور السينمائي الكبير محسن أحمد.

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم الدورة الثانية ترأسها مدير التصوير الكبير سعيد شيمي، وضمت في عضويتها الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح، والنجم محسن صبري، والمخرج الفلسطيني الكبير فايق جرادة، والمخرج الكبير حسن عيسى.

وكانت الدورة الأولى تحمل اسم المخرج الكبير عاطف الطيب، برئاسة الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة سوسن بدر، فيما كانت ضيفة حفل الختام النجمة لبلبة، كما كرمت إدارة المهرجان في دورته الأولى نخبة من نجوم وصناع السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من الأفلام المهمة التي عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، وشمل التكريم مختلف مجالات صناعة الفيلم، بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولًا إلى الإخراج ودوره الهام في صناعة السينما، ومن بينهم الإعلامية الكبيرة سلمى الشماع، والمصور السينمائي الكبير سعيد شيمي، والمخرج الكبير عمر عبد العزيز، والمخرج الكبير هاني لاشين، والكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن، والشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح، والأب بطرس دانيال، والمخرج الفلسطيني الكبير فايق جرادة، والكاتب الروسي الكبير فلاديمير بيلياكوف.