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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين عبداللطيف يستقر على إقامة معسكر لمنتخب الناشئين قبل دورة سويسرا

حسين عبد اللطيف
حسين عبد اللطيف
حسام الحارتي

استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني، على إقامة معسكر خلال شهر سبتمبر المقبل، لمدة 12 يومًا بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في كأس العالم بقطر.

يأتي المعسكر ضمن خطة الإعداد للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية بسويسرا، التي تشارك فيها منتخبات: مصر وإنجلترا وكوريا الجنوبية وكولومبيا والبرازيل والسنغال.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب، اجتماعًا خلال الساعات المقبلة مع الجهاز الفني، لمناقشة وترتيب تفاصيل المرحلة المقبلة، ووضع البرنامج الكامل للمعسكر والاستعداد للسفر إلى سويسرا.

كما يعقد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، اجتماعًا مع حسين عبد اللطيف، المدير الفني للمنتخب، لمناقشة كل الأمور الخاصة بالمنتخب، في إطار خطة تجهيزه بالشكل الأمثل قبل خوض منافسات كأس العالم بقطر.

ويعول الجهاز الفني للمنتخب على المعسكر ودورة سويسرا لتحقيق أكبر استفادة فنية وبدنية، واكتساب المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك بمنتخبات قوية، ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

منتخبنا الوطني حسين عبد اللطيف المنتخبات الوطنية كأس العالم قطر

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