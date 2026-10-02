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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيدي كرم تودع الصيف بإطلالة كاجوال

هيدي كرم
هيدي كرم
ميرنا محمود

حرصت الفنانة هيدي كرم ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.


وظهرت هيدى كرم ، بإطلالة لافتة بالكاجوال وسط الطبيعة والأشجار، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها.


تفاصيل إطلاله هيدي كرم

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر القصير الذي يبرز جمال أنوثتها.

هيدي كرم صور هيدي كرم اطلالات النجوم اعمال هيدي كرم

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