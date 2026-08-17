القادسية يسحق الطائي بخماسية نظيفة ويتأهل لدور الـ 16لكأس الملك السعودي

أقصى فريق القادسية نظيره الطائي السعودي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن حقق فوزاً كبيراً بنتيجة 5-0، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 32 لواوصل الفريق مشواره في البطولة بانتصار عريض.

و افتتح القادسية التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق مهاجمه ماتيو ريتيغي، قبل أن يضيف بونسو باه الهدف الثاني في الدقيقة 34، ليمنح فريقه أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.

وعاد ريتيغي ليوقّع على هدفه الشخصي الثاني والثالث للقادسية في الدقيقة 45، لينهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة لصالح فريقه.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل القادسية ضغطه الهجومي، وأضاف محمد القحطاني الهدف الرابع في الدقيقة 46، ليعزز تفوق فريقه ويقترب أكثر من بطاقة التأهل.

واختتم جاستون خماسية القادسية في الدقيقة 90+3، ليحسم الفريق المواجهة بخمسة أهداف دون مقابل، ويضمن عبوره إلى دور الـ 16 من البطولة.