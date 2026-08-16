الهلال يواصل الهيمنة والنصر يدخل نادي الـ300.. أرقام بالجملة في افتتاح الدوري السعودي

فرضت الإثارة نفسها مبكرًا على منافسات الدوري السعودي للمحترفين بعدما أسدل الستار على الجولة الافتتاحية وسط حصيلة تهديفية قوية بلغت 28 هدفًا من بينها 5 أهداف جاءت عن طريق ركلات الجزاء في أسبوع حمل العديد من الأرقام القياسية والوقائع التاريخية إلى جانب الندية الكبيرة والصرامة التحكيمية التي انعكست في إشهار 3 بطاقات حمراء.

وشهدت الجولة الأولى حضورًا لافتًا للنجوم والأندية الكبيرة بعدما سجل الهلال والنصر والاتحاد انطلاقة قوية فيما كتب الحزم صفحة جديدة في تاريخه وواصل عدد من اللاعبين تحطيم الأرقام القياسية وتسجيل أسمائهم في سجلات المسابقة.

الحزم يكتب التاريخ.. والضويحي أول الهدافين

كانت البداية من مواجهة الحزم الذي نجح في تحقيق انتصار تاريخي بعدما سجل أول فوز في تاريخه خلال المباراة الافتتاحية لدوري المحترفين.

وجاء هذا الانتصار ليكسر سلسلة امتدت لثماني مباريات افتتاحية سابقة اكتفى خلالها الفريق بـ5 تعادلات مقابل 3 هزائم ليبدأ مشواره الحالي بانتصار منح جماهيره دفعة قوية منذ الجولة الأولى.

ولم يكن الحزم حاضرًا بالنتيجة فقط بل واصل عادته اللافتة في افتتاح التسجيل بالدوري بعدما أصبح أول فريق يهز الشباك في الموسم للموسم الثاني على التوالي بفضل هدف عبد العزيز الضويحي الذي حمل شارة أول أهداف النسخة الحالية.

وشهدت المواجهة نفسها تألق أحمد الشمراني الذي نجح في التسجيل وصناعة هدف خلال اللقاء ليتجاوز بذلك في مباراة واحدة إجمالي مساهماته التهديفية في الموسم الماضي والذي خاض خلاله 23 مباراة.

مصعب الجوير يدخل نادي المائة

ومن أبرز الأرقام التي شهدتها الجولة وصول الشاب مصعب الجوير إلى مباراته رقم 100 في دوري المحترفين وذلك خلال مواجهة فريقه الحالي أمام ناديه السابق الشباب.

وحقق الجوير هذا الرقم التاريخي وهو في عمر 23 عامًا و54 يومًا ليصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى حاجز المائة مباراة خلف النجم الراحل فهد المولد.

ويعكس الرقم المسيرة المبكرة للاعب وقدرته على تثبيت أقدامه في منافسات الدوري السعودي رغم صغر سنه مقارنة بعدد كبير من اللاعبين الذين سبقوه إلى هذا الإنجاز.

كينيونيس يواصل كتابة الأرقام مع القادسية

وفي القادسية واصل الكولومبي خوليان كينيونيس تألقه اللافت بعدما نجح في التسجيل والصناعة خلال المباراة نفسها للمرة السادسة بقميص الفريق.

وبات كينيونيس أكثر لاعب في تاريخ القادسية يحقق هذا الإنجاز ليؤكد من جديد أهميته الهجومية ودوره المؤثر في صناعة الفارق سواء عبر التسجيل أو صناعة الفرص لزملائه.

الأهلي.. بداية جديدة بسجل أجنبي لافت

أما الأهلي فشهدت مباراته في الجولة الأولى رقمًا تاريخيًا جديدًا بعدما دوّن إدواردو سيباستيان اسمه بوصفه ثالث لاعب أرمني يسجل في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

ولم يتوقف الرقم عند ذلك إذ واصل المحترفون الأجانب في صفوف الأهلي تقليدهم اللافت بافتتاح أهداف الفريق في الموسم للموسم العاشر على التوالي في مؤشر يعكس الاعتماد الكبير على العناصر الأجنبية في الخط الهجومي للفريق.

كما حافظ الأهلي على سجل مميز عندما يكون صاحب المبادرة التهديفية إذ لم يتعرض للخسارة في آخر 7 مباريات بالدوري نجح خلالها في تسجيل الهدف الأول.

موسى ديمبيلي ينضم إلى قائمة أصحاب الهاتريك

وشهدت الجولة أيضًا انضمام الفرنسي موسى ديمبيلي إلى قائمة اللاعبين أصحاب الإنجازات التهديفية المميزة في الجولة الافتتاحية بعدما سجل ثلاثة أهداف " هاتريك " .

وبهذا الإنجاز أصبح ديمبيلي سابع لاعب في تاريخ دوري المحترفين يتمكن من تسجيل هاتريك في الجولة الأولى ليمنح فريقه بداية هجومية قوية ويضيف اسمه إلى قائمة النجوم الذين تركوا بصمتهم مبكرًا في الموسم.

الهلال يواصل هيمنته التاريخية

وكعادته أكد الهلال أنه أحد أكثر الفرق ثباتًا في الجولة الافتتاحية بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم في المباريات الأولى له بدوري المحترفين.

ووصل الهلال إلى المباراة الافتتاحية رقم 19 في تاريخه بالمسابقة محققًا 18 انتصارًا مقابل تعادل وحيد دون أن يتعرض للخسارة مطلقًا.

ولم تتوقف الهيمنة عند هذا الحد بعدما حقق " الزعيم " الفوز في آخر 14 مباراة افتتاحية على التوالي مع حفاظه على سجله التهديفي وعدم فشله في هز الشباك خلال أي مباراة افتتاحية خاضها في المسابقة.

وشهدت المباراة أيضًا لحظة خاصة للنجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي افتتح سجله التهديفي مع الهلال بعدما سبق له تسجيل أول أهدافه في الموسم الماضي بقميص الاتحاد ليكرر السيناريو مع فريقه الجديد.

النصر يحقق انتصاره الـ300

بدوره دخل النصر فصلًا جديدًا في تاريخه بدوري المحترفين بعدما حقق انتصاره رقم 300 في تاريخ مشاركاته بالمسابقة عقب فوزه على الفتح.

وبات العالمي ثاني فريق في تاريخ الدوري السعودي يصل إلى حاجز 300 انتصار بعد الهلال الذي يتصدر القائمة برصيد 355 فوزًا.

ويعكس الرقم الحضور التاريخي للنصر في المسابقة ويضعه ضمن أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات منذ انطلاق دوري المحترفين.

النصيري يحافظ على عادة أجانب الاتحاد

وفي الاتحاد استمرت عادة العناصر الأجنبية في افتتاح أهداف الفريق خلال المواسم الأخيرة بعدما تولى المغربي يوسف النصيري مهمة تسجيل الهدف الأول للعميد في الموسم الجديد.

وبذلك واصل الاتحاد الاعتماد على نجومه الأجانب لافتتاح أهدافه للموسم الرابع على التوالي بعدما سبقه في ذلك كل من عبد الرزاق حمدالله وحسام عوار وكريم بنزيمة.

ويؤكد الرقم استمرار الحضور المؤثر للمحترفين الأجانب في الثلث الهجومي للاتحاد ودورهم في صناعة البدايات التهديفية للفريق خلال السنوات الأخيرة.

3 بطاقات حمراء تؤكد صرامة الجولة

وعلى المستوى الانضباطي شهدت الجولة الافتتاحية تدخلًا تحكيميًا حاسمًا بعدما ظهرت البطاقة الحمراء في ثلاث مناسبات وطالت حالات الطرد كلًا من رودريجو أباسكال لاعب الرياض وعلاء آل حجي لاعب نيوم ودانيلو بيريرا لاعب الاتحاد في مؤشر على قوة الالتحامات والندية التي ميزت مباريات الجولة الأولى.

جماهير الهلال تتصدر المشهد

ولم تكن الإثارة داخل المستطيل الأخضر فقط بل امتدت إلى المدرجات التي شهدت حضورًا جماهيريًا لافتًا في عدد من المباريات.

وتصدرت مباراة الهلال والفيصلي قائمة المباريات الأكثر حضورًا جماهيريًا بعدما شهدت تواجد 20 ألفًا و616 مشجعًا.

وجاءت مواجهة الاتحاد والخلود في المركز الثاني بحضور بلغ 18 ألفًا و53 متفرجًا ثم مباراة النصر والفتح التي سجلت حضور 16 ألفًا و613 مشجعًا.

واختتمت قائمة المباريات الأربع الأكثر حضورًا مواجهة الدرعية والأهلي التي شهدت وجود 13 ألفًا و609 مشجعين في المدرجات.