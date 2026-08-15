غياب رونالدو عن افتتاح الدوري السعودي.. تعرف على السبب

قرر الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق لمواجهة الفتح، في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

رونالدو

ووفقًا لما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، فإن قرار بوستيكوغلو جاء بسبب انضمام رونالدو إلى تدريبات النصر قبل يومين فقط من موعد المباراة، بعد انتهاء فترة إجازته.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الأسترالي لا يرغب في الاستعجال بعودة قائد الفريق إلى المباريات، مفضلًا تجهيزه بصورة تدريجية، خاصة في ظل قلة فترة الإعداد التي حصل عليها قبل انطلاق الموسم.

وفي المقابل، قرر بوستيكوغلو استدعاء بقية اللاعبين المحترفين الأجانب لقائمة النصر أمام الفتح، ومن بينهم البرتغالي سامو كوستا، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق.

ويستهل النصر حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي بمواجهة الفتح، في الوقت الذي يترقب فيه جمهور «العالمي» الظهور الأول للفريق تحت قيادة بوستيكوغلو، الذي تولى المهمة خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس.