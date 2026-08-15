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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد: ميركاتو الأهلي جيد جدًا.. ومحمود صلاح أهم صفقة

محمود صلاح
محمود صلاح
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن الأهلي أبرم ميركاتو جيدًا خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرًا إلى أن الفريق كان يعاني من بعض التراكمات التي احتاجت إلى معالجة، سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو الأجانب.

الاهلي

وكتب ضياء السيد عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «ميركاتو الأهلي جيد جدًا بالنظر لكم التراكمات اللي كانت موجودة بالفريق، سواء محلي أو أجنبي. طبعًا فيه قطعة مهمة ناقصة كنت أتمنى تواجدها، لكن إن شاء الله عموته يقدر يعالجها».

وأضاف: «لكن أهم صفقة على الإطلاق صفقة محمود صلاح للبعد الفني الكبير، وهناك بعد هام جدًا هيبان قدام شوية».

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره المقام في إسبانيا، حيث يستعد لخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، على أن تُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى مستوى بطولة الدوري المصري الممتاز، يستهل الأهلي مشواره بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.

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