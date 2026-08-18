رضا شحاتة يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة برشلونة

أكد رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق، أن معالجة الأخطاء الدفاعية داخل الفريق لا يجب أن تقتصر على تدعيم خط الدفاع بمدافعين جدد، مشددًا على أن المنظومة الدفاعية تبدأ من الخط الأمامي للفريق.

وقال رضا شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية: «الأهلي محتاج مدافعين؟ أنا ضد إن خط واحد يشيل الليلة، الدفاع بيبدأ من الهجوم».

وأضاف: «لو معندكش رأس حربة بيدافع، ووينجين بيدافعوا، وفوقهم نص ملعب مش بيدافع، خلاص شكرًا.. دفاع إيه؟».

وأوضح نجم الأهلي السابق أن نجاح الفريق في الدفاع يعتمد على التزام جميع الخطوط، مشيرًا إلى ضرورة الضغط على المنافس ومنعه من الوصول إلى الخط الخلفي بسهولة.

وتابع: «البداية من دول، لازم لاعب الخصم ميعرفش يعدي التلات خطوط دول، ولو وصل للدفاع يبقى مش قادر وهلكان».

وتأتي تصريحات رضا شحاتة قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي ببرشلونة الإسباني، غدًا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للمباراة اليوم الثلاثاء، بعدما وصلت بعثة الفريق إلى مدينة برشلونة مساء الإثنين، استعدادًا لخوض المواجهة التاريخية أمام الفريق الكتالوني.

وكان الأهلي قد خسر أمام يوروبا الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن ثاني تجارب الفريق خلال معسكره في إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، وتُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويترقب عشاق الأهلي المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، وسط آمال بتقديم الفريق الأحمر أداءً قويًا أمام العملاق الإسباني في كأس خوان جامبر.