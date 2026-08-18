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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا شحاتة: أصعب بداية للأهلي.. والجماهير تنتظر مردودًا قويًا مع انطلاق الموسم

رضا شحاتة
رضا شحاتة

أكد رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقبل على بداية صعبة للموسم الجديد، في ظل حالة الترقب الكبيرة من الجماهير بعد التحركات القوية التي قامت بها إدارة النادي خلال فترة الانتقالات.

وقال رضا شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية: «أصعب بداية للأهلي الموسم الجاي، إحنا بادئين كل حاجة صح، جبنا مدير كورة قوي زي وائل جمعة، والإدارة حققت الصفقات اللي محتاجاها، واتعاقدت مع لاعيبة كويسة».

وأضاف: «مجلس الإدارة عمل اللي عليه، واتعاقد مع مدير فني عربي، صحيح فيها مخاطرة، لكن نسب النجاح كبيرة، لأن شخصيته قوية وعنده لاعيبة كويسة».

وأوضح شحاتة أن كل هذه التحركات رفعت سقف طموحات جماهير الأهلي، التي أصبحت تنتظر ظهور مردود واضح وقوي منذ بداية الموسم، قائلًا: «الناس لازم تحس إن فيه مردود لده».

وتابع: «المشكلة الكبيرة لو في بداية الموسم مفيش مردود كبير، لأن أنت منتظر إن كله تمام وشغال في كل الاتجاهات ومش سايب حاجة للظروف، والناس راضية عن الصفقات، والناس مستنية أبدأ الدوري قوي جدًا».

وتأتي تصريحات رضا شحاتة في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق معسكرًا إعداديًا في إسبانيا، ويتأهب لمواجهة برشلونة غدًا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

وكان الأهلي قد خسر أمام يوروبا الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن ثاني تجارب الفريق خلال معسكر إسبانيا.

ووصلت بعثة الأهلي مساء أمس الإثنين إلى مدينة برشلونة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الفريق الكتالوني، على أن يخوض الفريق مرانه الختامي اليوم الثلاثاء قبل المباراة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، وتُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

رضا شحاتة نجم الأهلي الأهلي وائل جمعة يوروبا الإسباني الأهلي وبرشلونة

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