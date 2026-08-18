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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الانتماء مش بالكلام.. رضا شحاتة يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي

رضا شحاتة
رضا شحاتة
محمد بدران

وجه رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق، رسالة قوية إلى لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، مؤكدًا أن الانتماء للنادي والرغبة في الاستمرار داخله أمران لا يمكن الاستغناء عنهما.

وقال رضا شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية: «اللي عايز يكمل في الأهلي ومنتمي للمكان أهلا بيك، وأشيلك على دماغي، واللي متضايق وعايز يمشي مع السلامة»، مشيرًا إلى أن اللعب داخل القلعة الحمراء يحتاج إلى رغبة حقيقية في الاستمرار والدفاع عن قميص الفريق.

وأضاف: «إحنا كنا بنشيل هم الخروج من الأهلي، ده إحساس وحش أوي ومش سهل»، في إشارة إلى قيمة الانتماء للنادي بالنسبة للاعبين الذين ارتدوا قميص الأهلي، وصعوبة اتخاذ قرار الرحيل عن الفريق.

وتأتي تصريحات رضا شحاتة قبل ساعات من المواجهة التاريخية التي تجمع الأهلي وبرشلونة، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر.

ويختتم الأهلي استعداداته للمباراة اليوم الثلاثاء، بعدما وصلت بعثة الفريق إلى مدينة برشلونة مساء أمس الإثنين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الفريق الكتالوني.

وخسر الأهلي أمام يوروبا الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن ثاني تجارب الفريق خلال معسكره المقام في إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، على أن تُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، باعتبارها مواجهة تاريخية بين بطل مصر والفريق الكتالوني، ضمن استعدادات الأهلي للموسم الجديد.

الأهلي الموسم الجديد لاعبي الفريق رضا شحاتة

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