إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور.. اعرف التفاصيل

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة أمام برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر.

وقال كريم رمزي، إن إمام عاشور أصبح جاهزًا من الناحية الفنية والبدنية والطبية لخوض مواجهة برشلونة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن مشاركته في المباراة يعود إلى حسين عموتة، المدير الفني للفريق.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة تاريخية أمام برشلونة، غدًا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مباراة تحظى باهتمام كبير من جماهير الفريقين.

وتأتي مواجهة برشلونة بعد خسارة الأهلي أمام يوروبا الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن ثاني تجارب الفريق خلال معسكره الإعدادي في إسبانيا.

ووصلت بعثة الأهلي مساء أمس الإثنين إلى مدينة برشلونة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة، حيث يخوض الفريق مرانه الختامي اليوم الثلاثاء قبل لقاء الفريق الكتالوني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تجمع بطل مصر بالفريق الإسباني على ملعب كامب نو.

وتُنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون المواجهة واحدة من أبرز مباريات الأهلي الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.