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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قلب حديد.. رضا شحاتة: أكرم توفيق لاعب مهم جدًا.. ووجوده بيشعل الحماس في الأهلي

اكرم توفيق
اكرم توفيق
محمد بدران

أشاد رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي يقدمه أكرم توفيق، لاعب الفريق الأحمر، مؤكدًا أنه من العناصر المهمة داخل القلعة الحمراء، سواء في مركز وسط الملعب أو الظهير الأيمن.

وقال رضا شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية: «أكرم توفيق لاعب مهم جدًا في الأهلي، سواء وسط ملعب أو باك رايت، بيلعب في أي مركز، لكن لسه محدش عارف يظبطه».

وأضاف: «أكرم بيعمل عدوى حلوة أوي، جميل إن يبقى عندك لاعب بيتزحلق وعنده باور وقلب دي عدوى في الكورة».

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الروح القتالية التي يظهر بها أكرم توفيق داخل الملعب يمكن أن تنتقل إلى زملائه، قائلًا: «لما أشوف زميلي اللي جنبي مموت نفسه أنا هتكسف من نفسي، وهتلاقي اللي حواليه بيعملوا نفس الكلام».

وأكد رضا شحاتة أن الأهلي في حاجة إلى هذا النوع من اللاعبين، مشددًا على أهمية امتلاك اللاعبين للرغبة والروح القتالية، وليس فقط المهارات الفنية.

وتابع: «دي حالة محتاجها في الأهلي، مش محتاج لاعب بيعمل كعوب وشيك، هو حلو طبعًا، لكن المهم الناس اللي عندها رغبة وقلب، بالذات في الأهلي».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تاريخ الأهلي دائمًا ما شهد وجود لاعبين يتمتعون بالقوة والروح القتالية ويعرفون جيدًا قيمة ارتداء قميص الفريق، قائلًا: «طول عمر الأهلي هتلاقي فيه نوعية اللاعب القوي اللي عارف قيمة النادي».

وتأتي تصريحات رضا شحاتة في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، غدًا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للمباراة اليوم الثلاثاء، بعدما وصلت بعثة الفريق إلى مدينة برشلونة مساء الإثنين، استعدادًا للمواجهة الودية المرتقبة أمام الفريق الكتالوني.

وكان الأهلي قد خسر أمام يوروبا الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن ثاني تجارب الفريق خلال معسكره في إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، وتُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحظى مواجهة الأهلي وبرشلونة باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة الفريق الأحمر في تقديم أداء قوي أمام العملاق الكتالوني خلال كأس خوان جامبر.

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