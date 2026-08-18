حمزة عبدالکریم يستعين بفيديوهات هالاند وإيتو لتطوير مستواه مع برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني عن محاولات حمزة عبدالكريم نجم منتخب مصر وفريق برشلونة المستمرة لتطوير مستواه للتواجد مع الفريق الأول الكتالوني خلال الموسم الجديد.

وحسب تقرير لصحيفة موندوديبورتيفو فإن حمزة عبدالكريم قدم نفسه بقوة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد بعدما أصبح هداف الفريق خلال المرحلة التحضيرية بتسجيله 3 أهداف

وأشارت الصحيفة لإشادة هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بقدرات وإمكانيات المهاجم المصري خصوصا بعد ثنائية برمنجهام سيتي الودية وقال : يفعل كل ما أطلبه من المهاجم رقم 9 خصوصا تحركاته داخل منطقة الجزاء وحسه التهديفي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يواصل مسيرة تطوير أداء حمزة عبدالكريم ويتم الاستعانة بفيديوهات لتحركات لاعبين مميزين مثل إيرلينج هالاند وفيكتور جيوكيريس لتحسين تحركاته داخل منطقة الجزاء بجانب فيديوهات لصامويل إيتو لتطوير جانب التوقيت المناسب للابتعاد عن منطقة الجزاء.

مباراة مرتقبة بين الأهلي وبرشلونة

في سياق أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض آخر تجاربه الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، عندما يلتقي مع برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر، في ختام معسكره الخارجي المقام حاليًا في إسبانيا.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

وتقام مباراة الأهلي وبرشلونة غدا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع بطل مصر وأفريقيا بأحد أكبر أندية كرة القدم في العالم.

ويأتي اللقاء ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للأهلي خلال المعسكر الإسباني، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل العودة إلى القاهرة واستكمال الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.