يعيش فترة استثنائية.. صحيفة ماركا الإسبانية تتغزل في حمزة عبدالكريم

أشادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بحمزة عبد الكريم عقب فوز برشلونة أمام بازل السويسري بنتيجة 5-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب “سانت جاكوب بارك”.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المستويات التي يقدمها حمزة عبد الكريم مميزة للغاية وتؤكد أنه يعيش فترة استثنائية في مسيرته.

وكشفت "ماركا" عن المنافسة التي يخوضها عبدالكريم لضمان مركزه في الفريق الأول.

وأضافت أن عبد الكريم لديه فرصة لإقناع فليك بإمكانياته التهديفية.

وفي سياق متصل واصل المهاجم المصري حمزة عبد الكريم تألقه في المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد بتسجيله هدفاً في فوز فريقه برشلونة الإسباني على مضيّفه بازل السويسري بنتيجة 5/ 2، الأحد.

بدأ حمزة عبد الكريم اللقاء على مقاعد البدلاء، وشارك بين الشوطين مكان زميله الإنجليزي أنطوني غوردون المنضم من نيوكاسل يونايتد خلال الصيف الحالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1/ 1 حيث تقدم الفريق الكاتالوني بهدف لمهاجمه الجديد كريم أديمي المنضم من دورتموند مستفيداً من عرضية للنجم البرازيلي رافينيا في الدقيقة 34.

وأدرك بازل التعادل بهدف جان دوكوريه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

وبعد أربع دقائق فقط من الشوط الثاني، سجل حمزة عبد الكريم الهدف الثاني لبرشلونة مستفيداً من تمريرة أديمي، ليرفع المهاجم المصري البالغ من العمر 18 عاماً رصيده إلى 3 أهداف ليصبح هداف الفريق في المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد، بعدما سجل ثنائية في ودية أمام برمنغهام الإنجليزي.