قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: كوريا الجنوبية رفضت المشاركة في نزع سلاح إيران ولا أريد مناورات عسكرية مكلفة معها
مواعيد قطارات تالجو اليوم 17 أغسطس 2026 على خطي القاهرة وأسوان
سبايكر C8 بريلياتور XXV تخطف الأنظار من جديد.. بعدد محدود
القبض على أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية
ترامب: سعيد جدا بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان لاتفاق مكة للدفاع المشترك
انهيار منزل بشارع السوق القديم في سوهاج.. ومصرع شخص أسفل الأنقاض
شعبة الأدوية: الأنسولين المحلي يؤمن احتياجات مصر من الأنسولين ويفتح أسواقا للتصدير
زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟
اتصالات النواب: تطبيق بصمة الوجه لخطوط المحمول أول سبتمبر
بوابة مصر الرقمية 2026 .. خطوات إنشاء الحساب وأهم الخدمات
على أرض مصر.. تفاصيل جهود القاهرة لحل معضلة انسحاب الاحتلال ونزع سلاح حماس
الصحة: اختيار الأنسولين المستورد شخصي والمثيل المحلي متاح بنفس المادة الفعالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يعيش فترة استثنائية.. صحيفة ماركا الإسبانية تتغزل في حمزة عبدالكريم

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
ياسمين تيسير

أشادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بحمزة عبد الكريم عقب فوز برشلونة أمام بازل السويسري بنتيجة 5-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب “سانت جاكوب بارك”.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المستويات التي يقدمها حمزة عبد الكريم مميزة للغاية وتؤكد أنه يعيش فترة استثنائية في مسيرته.

وكشفت "ماركا" عن المنافسة التي يخوضها عبدالكريم لضمان مركزه في الفريق الأول.

وأضافت أن عبد الكريم لديه فرصة لإقناع فليك بإمكانياته التهديفية.

وفي سياق متصل واصل المهاجم المصري حمزة عبد الكريم تألقه في المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد بتسجيله هدفاً في فوز فريقه برشلونة الإسباني على مضيّفه بازل السويسري بنتيجة 5/ 2، الأحد.

بدأ حمزة عبد الكريم اللقاء على مقاعد البدلاء، وشارك بين الشوطين مكان زميله الإنجليزي أنطوني غوردون المنضم من نيوكاسل يونايتد خلال الصيف الحالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1/ 1 حيث تقدم الفريق الكاتالوني بهدف لمهاجمه الجديد كريم أديمي المنضم من دورتموند مستفيداً من عرضية للنجم البرازيلي رافينيا في الدقيقة 34.

وأدرك بازل التعادل بهدف جان دوكوريه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

وبعد أربع دقائق فقط من الشوط الثاني، سجل حمزة عبد الكريم الهدف الثاني لبرشلونة مستفيداً من تمريرة أديمي، ليرفع المهاجم المصري البالغ من العمر 18 عاماً رصيده إلى 3 أهداف ليصبح هداف الفريق في المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد، بعدما سجل ثنائية في ودية أمام برمنغهام الإنجليزي.

حمزه عبدالكريم برشلونه الاسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

الأهلي

مقابل مالي كبير.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والانتقال إلى الشباب السعودي

الإيجار القديم

من سبتمبر.. زيادة 15% على الإيجار القديم وهذه حالات الإخلاء المبكر

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

تنسيق 2026

الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا

ترشيحاتنا

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

شقيقان يقتلان شقيقهما ويدفنان جثمانه داخل المنزل.. خططا للهروب للأردن بعد الجريمة

شقيقان يقتلان شقيقهما ويدفنان جثمانه داخل المنزل.. خططا للهروب للأردن بعد الجريمة

لقاء وزيرة التنمية المحلية مع محافظ مطروح

تقديم كافة أوجه الدعم .. تفاصيل لقاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ مطروح

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد