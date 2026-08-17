شوبير يشيد بتألق حمزة عبدالكريم مع برشلونة أمام بازل: «بدأ يبقى وحش»

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بالمستوى الذي ظهر عليه حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة، خلال مواجهة فريقه أمام بازل السويسري، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مؤكدًا أن اللاعب الشاب نجح في خطف الأنظار بهدف مميز وأداء قوي.

حمزة عبد الكريم

وقال شوبير، خلال حديثه عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «من امبارح والناس طايرة من الفرحة، برشلونة بيلاعب بازل، حمزة عبد الكريم نزل الشوط التاني جاب جول حلو أوي مع بداية الشوط».

وأضاف: «كورة ملعوبة بالعرض بعيدة خالص، طار برجله الشمال وجابها جول، وعمل ماتش كويس، وعلى يمينه يامال وعلى شمال رافينيا وكل النجوم معاه».

وتابع شوبير حديثه عن طريقة احتفال حمزة عبد الكريم بالهدف، قائلًا: «الولد جاب الجول واحتفل بطريقة تحس إنه بقى عامل زي هالاند كده، بدأ يبقى وحش».

تأتي إشادة شوبير في ظل حالة الاهتمام الكبيرة التي يحظى بها حمزة عبد الكريم، بعد ظهوره بشكل لافت مع برشلونة، خاصة أن اللاعب نجح في استغلال الفرصة التي حصل عليها أمام بازل، وسجل هدفًا مميزًا في بداية الشوط الثاني.

ويأمل حمزة عبد الكريم في مواصلة تقديم مستويات قوية خلال الفترة المقبلة، من أجل حجز مكان له ضمن حسابات الجهاز الفني لبرشلونة، في ظل المنافسة القوية داخل الفريق ووجود عدد كبير من النجوم في الخط الهجومي.