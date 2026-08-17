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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 ملفات تشعل صراع الدوري الإنجليزي قبل انطلاق موسم 2026-2027

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027 وسط حالة من الترقب لموسم جديد يحمل العديد من التغييرات على مستوى الأجهزة الفنية بعدما شهدت المسابقة تعيين 9 مدربين جدد في مقدمتهم تشابي ألونسو مع تشيلسي وإنزو ماريسكا مع مانشستر سيتي.

وتزداد الإثارة قبل ضربة البداية، في ظل دخول عدد من كبار أندية البطولة مرحلة جديدة سواء على مستوى المدربين أو تشكيلات اللاعبين وهو ما يفتح الباب أمام منافسة قوية على اللقب ويضع العديد من الفرق أمام تحديات كبيرة مع بداية الموسم.

أرتيتا يبحث عن إنجاز تاريخي مع أرسنال

يدخل ميكيل أرتيتا الموسم الجديد بطموح قيادة أرسنال للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي وهو الإنجاز الذي لم يحققه سوى ثلاثة مدربين في تاريخ المسابقة هم بيب جوارديولا السير أليكس فيرجسون وجوزيه مورينيو.

ويمتلك أرتيتا عوامل عديدة تساعده على مواصلة النجاح، في مقدمتها الاستقرار الفني والحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق إلى جانب الخبرة التي اكتسبها أرسنال من المنافسة على القمة خلال السنوات الأخيرة.

ويخوض الفريق الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بعد التتويج باللقب في الوقت الذي يبدأ فيه عدد من أبرز منافسيه مرحلة جديدة مع مدربين جدد وهو ما يمنح أرسنال فرصة للحفاظ على أفضلية مبكرة في سباق القمة.

ماريسكا أمام اختبار صعب في مانشستر سيتي

يبدأ مانشستر سيتي حقبة جديدة بعد رحيل بيب جوارديولا أحد أبرز المدربين في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي، وتولي إنزو ماريسكا المسؤولية خلفا له.

ويواجه ماريسكا تحديا كبيرا بسبب حجم الإرث الذي تركه جوارديولا بعد سنوات من الهيمنة المحلية وتحقيق البطولات والأرقام القياسية إلى جانب ضرورة الحفاظ على هوية الفريق وطريقة لعبه.

ويمتلك المدرب الجديد معرفة جيدة بفلسفة جوارديولا بعدما سبق له العمل ضمن مدرسته التدريبية، كما يعتمد على أسلوب يقوم على الاستحواذ والسيطرة إلا أن رحيل عدد من العناصر المهمة قد يزيد من صعوبة مهمة إعادة بناء الفريق والحفاظ على قدرته التنافسية.

تشابي ألونسو أمام مهمة إعادة تشيلسي إلى القمة

يمثل وصول تشابي ألونسو إلى تشيلسي واحدًا من أبرز التغييرات التدريبية في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجديد، بعدما صنع المدرب الإسباني اسمه خلال تجربته مع باير ليفركوزن، وقاد الفريق إلى موسم تاريخي دون هزيمة في 2023-2024.

ويحصل ألونسو على فرصة لإعادة تشيلسي إلى دائرة المنافسة على لقب الدوري خاصة أن الفريق لن يشارك في البطولات الأوروبية وهو ما يمنح الجهاز الفني مساحة أكبر للعمل على تطوير الفريق بدنيا وفنيا وتكتيكيا.

ويأمل المدرب الإسباني في تكرار نجاح مدربين سبق لهم التتويج بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي خلال موسمهم الأول، على غرار جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي وكارلو أنشيلوتي.

تغييرات المدربين تهدد بتغيير شكل المنافسة الهجومية

شهد الموسم الماضي تراجعًا في معدلات الأهداف المتوقعة من اللعب المفتوح، رغم أن متوسط الأهداف الفعلي في المباراة لم يتراجع بصورة كبيرة.

ومع وجود عدد من المدربين أصحاب النزعة الهجومية قد يشهد الموسم الجديد تغييرا في شكل المنافسة، خاصة مع اعتماد أسماء مثل روبرتو دي زيربي وأندوني إيراولا وماركو روز وبير ساج على الضغط والاستحواذ والهجوم السريع.

ويتميز دي زيربي بأسلوب يعتمد على الاستحواذ والضغط العالي، بينما قدم إيراولا كرة قدم هجومية خلال تجربته مع بورنموث، في حين ينتمي روز إلى المدرسة الألمانية التي تعتمد بصورة كبيرة على الضغط والهجمات السريعة.

مانشستر يونايتد يبحث عن العودة إلى القمة

يدخل مانشستر يونايتد الموسم الجديد بطموحات كبيرة تحت قيادة مايكل كاريك الذي حصل على فرصة قيادة الفريق بشكل دائم بعد الفترة المميزة التي قضاها على رأس الجهاز الفني بشكل مؤقت.

وقدم يونايتد نتائج قوية تحت قيادة كاريك بعدما جمع 39 نقطة خلال 17 مباراة، بواقع 12 انتصارًا و3 تعادلات مقابل هزيمتين فقط، ليحتل صدارة جدول الترتيب خلال تلك الفترة متفوقًا على أرسنال ومانشستر سيتي.

ويأمل كاريك في الحفاظ على هذا المستوى خلال الموسم الجديد، من أجل إعادة مانشستر يونايتد إلى دائرة المنافسة على اللقب، خاصة أن الفريق لم يتوج بالدوري الإنجليزي منذ عام 2013.

ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد تبدو المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مفتوحة أمام أكثر من فريق، في ظل رغبة أرسنال في الحفاظ على لقبه وطموح مانشستر سيتي لتجاوز مرحلة ما بعد جوارديولا إلى جانب سعي تشيلسي ومانشستر يونايتد لاستعادة مكانتهما بين كبار المنافسين.

وتشير التغييرات الكبيرة التي شهدتها الأجهزة الفنية إلى موسم مختلف قد يحمل العديد من المفاجآت، في بطولة اعتادت على حسم الصراع على القمة في الجولات الأخيرة.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي تشابي ألونسو تشيلسي أرتيتا أرسنال جوارديولا

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