زد يستقر على قائمة الموسم الجديد بقيادة محمد شوقي

استقر محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، على قائمة الفريق استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، في ظل التغييرات الكبيرة التي شهدتها صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستعد زد لخوض موسم استثنائي، بعدما حجز مقعده في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل، في أول مشاركة قارية في تاريخ النادي.

وشهدت قائمة زد العديد من التغييرات على مستوى اللاعبين، حيث عملت إدارة النادي على تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات الجديدة، إلى جانب الاستغناء عن عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي.

ونجح زد في إبرام 8 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مختلف مراكز الفريق، بناءً على احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد شوقي.

في المقابل، شهدت قائمة الراحلين عن صفوف زد 11 لاعبًا خلال فترة الانتقالات الصيفية، ضمن خطة إعادة بناء الفريق استعدادًا للموسم الجديد والمشاركة في المنافسات المحلية والقارية.

ويأمل الجهاز الفني في الوصول إلى أفضل توليفة ممكنة قبل انطلاق الموسم، خاصة في ظل مشاركة الفريق في بطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب المنافسات المحلية.