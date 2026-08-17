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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق الدوري المصري.. 100 لاعب أجنبي يزينون قوائم أندية موسم 2026-2027

الدوري المصري
الدوري المصري
منتصر الرفاعي

يشهد الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2026-2027 تنوعا كبيرا في جنسيات اللاعبين المحترفين بعدما ضمت قوائم الأندية 100 لاعب أجنبي ينتمون إلى 29 جنسية مختلفة في ظاهرة تعكس اتساع دائرة استقطاب المواهب الأجنبية إلى الكرة المصرية مع حضور لافت لعدد من الجنسيات.

100 لاعب أجنبي في الدوري المصري

ويأتي هذا التنوع في جنسيات المحترفين ليؤكد تنامي اهتمام الأندية المصرية بالتعاقد مع لاعبين من مدارس كروية مختلفة بحثا عن تدعيم الصفوف بعناصر قادرة على صناعة الفارق والمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد.

وتتوزع قائمة المحترفين الأجانب على عدد كبير من أندية الدوري وسط تفاوت في عدد اللاعبين الأجانب من فريق إلى آخر، بالتزامن مع استمرار تحركات الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم قوائمها.

انطلاق النسخة 68 من الدوري المصري

وتنطلق يوم الجمعة المقبل، الموافق 21 أغسطس، منافسات النسخة الـ68 من بطولة الدوري المصري الممتاز، بمشاركة 20 فريقًا، حيث تشهد الجولة الأولى إقامة 10 مباريات على مدار ثلاثة أيام.

وتترقب الجماهير انطلاق الموسم الجديد في ظل المنافسة المنتظرة بين أندية القمة، إلى جانب الصراع على المراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية، والهروب من شبح الهبوط.

نظام الدوري المصري في الموسم الجديد

ويقام الدوري المصري في الموسم الجديد بنظام المرحلتين حيث تخوض جميع الفرق منافسات المرحلة الأولى قبل تقسيم الأندية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى 6 فرق تتنافس على لقب الدوري بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقا ويهبط منها 4 أندية إلى دوري المحترفين في نهاية الموسم.

50 مليون جنيه مكافأة بطل الدوري

وتشهد النسخة الجديدة من الدوري المصري زيادة ضخمة في قيمة الجائزة المالية المخصصة لبطل المسابقة، بعدما أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم حصول بطل الموسم المقبل على مكافأة قدرها 50 مليون جنيه.

وتعد الجائزة الجديدة قفزة كبيرة مقارنة بالمواسم السابقة بعدما كانت قيمة مكافأة البطل تبلغ 5 ملايين جنيه فقط، لتصبح الجائزة الحالية عشرة أضعاف قيمتها السابقة في خطوة تستهدف زيادة قيمة وقوة المنافسة في البطولة.

الدوري المصري الممتاز رابطة الأندية المصرية نظام الدوري المصري الدوري المصري 100 لاعب أجنبي في الدوري المصري

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