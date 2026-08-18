موندو ديبورتيفو: أرقام حمزة عبد الكريم قريبة من ليفاندوفسكي

واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عاما، خطف الأنظار داخل برشلونة، بعدما قدم نفسه بقوة خلال فترة الإعداد، وأظهر حاسة تهديفية لافتة ، وقدرة على التحرك خارج منطقة الجزاء والمساهمة في بناء اللعب.

وأشادت الصحافة الإسبانية بالمستويات التي يقدمها مهاجم برشلونة الشاب، خاصة بعد تسجيله ثلاثة أهداف خلال المباريات الودية، من بينها ثنائية أمام برمنجهام، ليحظى بإشادة المدرب الألماني هانز فليك.

فليك يشيد بمواصفات حمزة

وقال فليك، عقب تسجيل حمزة ثنائية أمام برمنجهام: "بصفتك مهاجما، عليك الظهور داخل منطقة الجزاء، وهذا ما فعله اليوم، وهو ما أطلبه من اللاعب رقم 9".

وتتوافق طريقة لعب حمزة مع عدد من المواصفات التي يبحث عنها فليك في المهاجم الصريح، خاصة التحرك الذكي داخل منطقة الجزاء ، والقدرة على استغلال أنصاف الفرص، إلى جانب المساهمة في تطوير الهجمات.

أرقام حمزة تثير المقارنة مع ليفاندوفسكي

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، تظهر أرقام حمزة في المشاركة باللعب بشكل قريب من أرقام روبرت ليفاندوفسكي خلال موسمه الأخير مع برشلونة.

وبلغ معدل تمريرات ليفاندوفسكي 8.6 تمريرة في المباراة الواحدة، بينما أكمل حمزة 8 تمريرات أمام بازل و9 تمريرات أمام برمنجهام، وهما المباراتان اللتان تتوافر عنهما بيانات تفصيلية.

كما بلغ متوسط لمسات ليفاندوفسكي للكرة 19 لمسة في المباراة، مقابل 9 لمسات لحمزة خلال 45 دقيقة أمام بازل، و24 لمسة خلال 62 دقيقة أمام برمنجهام.

وسجل المهاجم المصري ثلاثة أهداف من خمس محاولات على المرمى، ليؤكد فعاليته الكبيرة أمام الشباك خلال فترة الإعداد.

أول تدريب يكشف موهبة حمزة

ولفت حمزة ، أنظار الجهاز الفني منذ أول تدريب له مع برشلونة، بعدما خصص الطاقم الفني تدريبات لإنهاء الهجمات بهدف تقييم قدراته أمام المرمى.

وأظهر اللاعب براعة في التسديدات القطرية والتصويب نحو القائم القريب، إلى جانب تحركات المهاجم الصريح داخل منطقة الجزاء.

وكانت إحدى ضربات الرأس التي نفذها حمزة خلال التدريب سببا في إعجاب الحاضرين، الذين أبدوا اندهاشهم من جودة إنهائه للهجمات منذ ظهوره الأول.

برشلونة يعلمه متى يتحرك ومتى يتراجع

ورصد الجهاز الفني ميلا لدى حمزة للتراجع كثيرا إلى الخلف من أجل الحصول على الكرة، وهو ما دفع بول بلاناس وطاقمه إلى العمل معه على اختيار التوقيت المناسب لهذا التحرك.

ويرغب الجهاز الفني في الحفاظ على وجود حمزة داخل منطقة الجزاء لأطول فترة ممكنة، مع منحه الحرية في الابتعاد عن مركزه عندما تقتضي طريقة اللعب ذلك، بهدف فتح المساحات أمام زملائه.

واستعان الجهاز الفني بمقاطع للنجمين إيرلينج هالاند وفيكتور جيوكيريس، إلى جانب لقطات لصامويل إيتو، لتوضيح كيفية اختيار التوقيت المناسب للتحرك خارج منطقة الجزاء والعودة إليها.

زملاؤه يشبهونه بهالاند

ووصل إعجاب زملاء حمزة بمستواه إلى إطلاق مزحة خاصة عليه، بعدما بدأوا في ترديد اسمه على ألحان الهتاف الشهير المرتبط بإيرلينج هالاند، في إشارة إلى التشابه بين تحركات المهاجم المصري وبعض خصائص النجم النرويجي.

حمزة يواجه الأهلي في كامب نو

ويستعد حمزة عبد الكريم لخوض آخر مباراة ودية لبرشلونة في فترة الإعداد، عندما يواجه فريقه السابق الأهلي المصري الأربعاء المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتمثل المواجهة لحظة خاصة للمهاجم المصري، الذي نشأ وهو يحلم بارتداء قميص برشلونة، بعدما سبق له خوض 9 مباريات مع الفريق الأول للأهلي.

كما ترتبط عائلة حمزة بالكرة المصرية، إذ سبق لوالده تمثيل منتخب مصر للكرة الطائرة، بينما احتفظ اللاعب منذ طفولته بعدد من قمصان برشلونة، قبل أن يجد نفسه الآن على أعتاب الظهور أمام ناديه السابق بقميص الفريق الكتالوني.