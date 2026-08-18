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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا صفقات جديدة واللاعب حجز مكانه .. ليكيب تكشف مفاجأة برشلونة مع حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران

كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن تطور جديد بشأن مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، مشيرة إلى أن اللاعب يواصل لفت الأنظار داخل النادي الكتالوني، وقد يكون أمام فرصة لحجز مكانه في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه لا توجد صفقات جديدة منتظرة في برشلونة خلال الفترة الحالية، إلا أن هناك لاعبًا شابًا يسعى بقوة لفرض نفسه داخل الفريق، وهو حمزة عبد الكريم، المهاجم المصري البالغ من العمر 18 عامًا.

وأشارت «ليكيب» إلى أن حمزة عبد الكريم قد يصبح المهاجم الصريح الجديد لبرشلونة، في ظل الإمكانيات التي يمتلكها والاهتمام الذي يحظى به داخل النادي الكتالوني، لافتة إلى أنه يواصل العمل من أجل الحصول على فرصة أكبر مع الفريق.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم المصري أصبح قريبًا من توقيع أول عقد احترافي له مع برشلونة، على أن يمتد العقد حتى عام 2029، في خطوة تعكس ثقة النادي في قدراته وإمكانية الاعتماد عليه مستقبلًا.

ويأتي ذلك بعدما نجح حمزة عبد الكريم في جذب الأنظار خلال الفترة الماضية، خاصة بعد ظهوره مع برشلونة وتسجيله هدفًا لافتًا في إحدى المباريات الودية، الأمر الذي جعله محل اهتمام وسائل الإعلام والجماهير.

ويأمل المهاجم المصري الشاب في مواصلة تطوره داخل برشلونة، والحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول، في ظل المنافسة القوية على مركز المهاجم الصريح داخل النادي الكتالوني.

ويمثل اقتراب حمزة عبد الكريم من توقيع عقده الاحترافي الأول مع برشلونة خطوة مهمة في مسيرته، خاصة مع الحديث عن إمكانية تصعيده ومنحه دورًا أكبر خلال الفترة المقبلة، ليواصل رحلة احترافه في أحد أكبر أندية العالم.

حمزة عبد الكريم برشلونة الأهلي

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