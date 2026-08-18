تألق يمنحه فرصة.. صحيفة فرنسية تتغنى بمستوى حمزة عبد الكريم مع برشلونة

سلطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الضوء على تألق المصري حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول لبرشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب هانز فليك.

وسجل المهاجم الشاب هدفًا في فوز برشلونة على بازل 5-2، بعدما أحرز هدفين أمام برمنجهام، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في 5 مباريات ودية، ويصبح هداف الفريق خلال فترة الإعداد.

وانضم حمزة إلى برشلونة قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل النادي الكتالوني بند الشراء ويوقع معه حتى عام 2029، بعد تألقه مع فريق تحت 19 عامًا، حيث سجل 6 أهداف في 9 مباريات بالدوري.

وأشادت الصحيفة بتطور اللاعب، خاصة مع تقلص خيارات برشلونة الهجومية، معتبرة أن تألقه خلال فترة الإعداد قد يمنحه فرصة للمنافسة على مركز أساسي في الموسم الجديد.

وكان حمزة قد دخل تاريخ الكرة المصرية بعدما أصبح أصغر لاعب مصري يشارك في كأس العالم بعمر 18 عامًا، متجاوزًا الرقم المسجل باسم الحارس مصطفى منصور منذ عام 1934.

وتترقب الجماهير ما إذا كان فليك سيمنح المهاجم المصري الشاب فرصة حقيقية مع الفريق الأول خلال الموسم المقبل، بعد البداية اللافتة التي قدمها في فترة الإعداد.