قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاء الأصدقاء.. شباب يجتمعون حول قبر صديقهم لختم القرآن والدعاء له
دعاء الأرق مكتوب.. ماذا كان يقول النبي عند تعذر النوم؟
لافروف: روسيا وكوريا الشمالية تبنيان شراكة لإقامة نظام عالمي جديد وعادل
قبل مواجهة الأهلي.. رودري يستعد للفحص الطبي والتوقيع مع برشلونة
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع طرابزون سبور والقناة الناقلة
تألق يمنحه فرصة.. صحيفة فرنسية تتغنى بمستوى حمزة عبد الكريم مع برشلونة
مبابي على القمة.. أغلى 10 مهاجمين في التاريخ بأرقام خيالية
شماتة للأعداء.. مقتدى الصدر يوجه رسالة للحرس الثوري بعد استهداف مكتب بارزاني
الإيجار القديم 2026 .. موعد زيادة الـ15% ومدة العقود المتبقية
سقط من فوق صخرة.. مصطفى كامل يكشف تفاصيل إصابته في الساحل الشمالي
مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تألق يمنحه فرصة.. صحيفة فرنسية تتغنى بمستوى حمزة عبد الكريم مع برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حمزة شعيب

سلطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الضوء على تألق المصري حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول لبرشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب هانز فليك.

وسجل المهاجم الشاب هدفًا في فوز برشلونة على بازل 5-2، بعدما أحرز هدفين أمام برمنجهام، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في 5 مباريات ودية، ويصبح هداف الفريق خلال فترة الإعداد.

وانضم حمزة إلى برشلونة قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل النادي الكتالوني بند الشراء ويوقع معه حتى عام 2029، بعد تألقه مع فريق تحت 19 عامًا، حيث سجل 6 أهداف في 9 مباريات بالدوري.

وأشادت الصحيفة بتطور اللاعب، خاصة مع تقلص خيارات برشلونة الهجومية، معتبرة أن تألقه خلال فترة الإعداد قد يمنحه فرصة للمنافسة على مركز أساسي في الموسم الجديد.

وكان حمزة قد دخل تاريخ الكرة المصرية بعدما أصبح أصغر لاعب مصري يشارك في كأس العالم بعمر 18 عامًا، متجاوزًا الرقم المسجل باسم الحارس مصطفى منصور منذ عام 1934.

وتترقب الجماهير ما إذا كان فليك سيمنح المهاجم المصري الشاب فرصة حقيقية مع الفريق الأول خلال الموسم المقبل، بعد البداية اللافتة التي قدمها في فترة الإعداد.

ليكيب حمزة عبد الكريم برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: مفيش عجز معلمين..والتعيينات الجديدة تنتظر الموافقات الرسمية

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم

رسميا.. التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامة

جريمة سوهاج

اتصال تسبب في جريمة .. مكالمة من ليبيا أشعلت كارثة سوهاج

محمد رمضان

بعد تهديد مصطفى كامل بسبب حفل الساحل .. تصرف صادم من محمد رمضان

ترشيحاتنا

كهرباء

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء عمله سباكًا في إبشواي بالفيوم

المتهم

القبض على سايس يتحصل على أموال من قائدى السيارات بالجيزة

الشاب المتوفى

أثناء أداء عمله .. مصرع شاب تعرض للاختناق فى غرفة صرف صحى بقنا

بالصور

وفاء الأصدقاء.. شباب يجتمعون حول قبر صديقهم لختم القرآن والدعاء له

اصدقاء الراحل
اصدقاء الراحل
اصدقاء الراحل

فيراري تقلب موازين المزادات.. سيارتها الكهربائية الأولى تباع بـ40 مليون دولار

فيراري لوتشي
فيراري لوتشي
فيراري لوتشي

مرسيدس C-Class 2027.. تحديثات جديدة وتقنيات مستوحاة من S-Class

مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان.. أسباب لا تتعلق بالفم

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد