مبابي على القمة.. أغلى 10 مهاجمين في التاريخ بأرقام خيالية

شهد سوق الانتقالات عبر السنوات صفقات قياسية، خاصة للمهاجمين الذين يمثلون عنصرًا حاسمًا في حسم المباريات، ومع ارتفاع قيمة النجوم، وصلت بعض انتقالاتهم إلى أرقام ضخمة.

ويتصدر الفرنسي كيليان مبابي قائمة أغلى المهاجمين في التاريخ، بعد انتقاله من موناكو إلى باريس سان جيرمان عام 2017، مقابل 166 مليون جنيه إسترليني، يليه أنطوان جريزمان وكريستيانو رونالدو.

أغلى 10 مهاجمين في التاريخ

1- كيليان مبابي: من موناكو إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 166 مليون جنيه إسترليني.

2- أنطوان جريزمان: من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة في 2019 مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني.

3- كريستيانو رونالدو: من ريال مدريد إلى يوفنتوس في 2018 مقابل 99.2 مليون جنيه إسترليني.

4- روميلو لوكاكو: من إنتر ميلان إلى تشيلسي في 2021 مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني.

5- هاري كين: من توتنهام إلى بايرن ميونخ في 2023 مقابل 82 مليون جنيه إسترليني.

6- هوجو إيكيتيكي: من فرانكفورت إلى ليفربول في 2025 مقابل 79 مليون جنيه إسترليني.

7- راندال كولو مواني: من فرانكفورت إلى باريس سان جيرمان في 2023 مقابل 76.4 مليون جنيه إسترليني.

8- جونزالو هيجواين: من نابولي إلى يوفنتوس في 2016 مقابل 75.3 مليون جنيه إسترليني.

9- لويس سواريز: من ليفربول إلى برشلونة في 2014 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

10- دوسان فلاهوفيتش: من فيورنتينا إلى يوفنتوس في 2022 مقابل 66.6 مليون جنيه إسترليني.