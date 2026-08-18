حمزة عبد الكريم يفرض نفسه على حسابات برشلونة.. 3 أهداف تقربه من الاستمرار مع الفريق الأول

واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم جذب الأنظار داخل برشلونة، بعدما سجل 3 أهداف خلال 5 مباريات ودية مع الفريق الأول، ليصبح هداف الفريق في فترة الإعداد، ويضع نفسه بقوة ضمن حسابات المدرب هانز فليك قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولم يحتج عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى وقت طويل لإثبات نفسه، بعدما دخل بديلًا أمام بازل ونجح في تسجيل هدف برأسية من عرضية كريم أديمي، ليساهم في فوز برشلونة بنتيجة 5-2.

وقبلها بأسبوع، حصل المهاجم المصري على فرصة المشاركة أساسيًا أمام برمنجهام، وتمكن من تسجيل هدفي برشلونة خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2، قبل خسارة الفريق بركلات الترجيح.

فليك يشيد بالمهاجم المصري

الأداء اللافت لعبد الكريم حظي بإشادة هانز فليك، الذي أكد أن اللاعب قدم ما ينتظره من مهاجم صريح.

وقال المدرب الألماني: "لقد قدم حمزة ما أتوقعه من مهاجم صريح. إنه متواضع للغاية ويتمتع بشخصية رائعة".

وتأتي هذه الإشادة في توقيت مهم بالنسبة للاعب المصري، خاصة مع بحث فليك عن حلول جديدة في مركز رأس الحربة، في ظل التغييرات التي شهدها الخط الهجومي للفريق خلال الصيف.

برشلونة يراهن على حمزة بـ1.5 مليون يورو

بدأت قصة عبد الكريم مع برشلونة بعد انتقاله من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة، قبل أن يحصل على فرصة اللعب مع فريق تحت 19 عامًا.

ورغم تأخر ظهوره بسبب إجراءات إدارية، سرعان ما أثبت المهاجم المصري قدراته، بعدما سجل 6 أهداف خلال 9 مباريات في بطولة تحت 19 عامًا، إلى جانب مشاركته في مباراتين بكأس ملك الشباب.

وفي 23 يونيو، قرر برشلونة تفعيل بند شراء اللاعب مقابل نحو 1.5 مليون يورو، مع توقيع عقد يمتد حتى يونيو 2029، ليصبح أحد أبرز الاستثمارات المستقبلية للنادي الكتالوني.

أصغر مصري يشارك في كأس العالم

لم يتوقف تألق عبد الكريم عند برشلونة، إذ دخل تاريخ الكرة المصرية خلال كأس العالم 2026، بعدما أصبح أصغر لاعب مصري يشارك في المونديال، عندما ظهر بديلًا أمام بلجيكا وهو في الثامنة عشرة من عمره.

وخلال البطولة، حظي المهاجم الشاب بدعم خاص من مواطنه محمد صلاح، الذي حرص على مساندته خلال المعسكر، بل واستضافه في غرفته خلال المونديال، إلى جانب إهدائه قميصًا كهدية ترحيبية.

رحيل توريس يفتح الباب أمامه

وجاء تألق عبد الكريم في وقت أصبحت فيه خيارات برشلونة الهجومية أكثر محدودية، بعد انتقال فيران توريس إلى باريس سان جيرمان، وعودة ماركوس راشفورد إلى مانشستر يونايتد عقب انتهاء إعارته، إلى جانب رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى الدوري الأمريكي.

كما لا تزال مفاوضات برشلونة لضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد متعثرة، وهو ما يمنح عبد الكريم فرصة أكبر لإقناع فليك بقدرته على المنافسة على مركز المهاجم الصريح.