بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن تعرض الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، لإصابة أثناء وجوده في الساحل الشمالي.

وعلم موقع «صدى البلد» من مصدر مقرب من مصطفى كامل أن النقيب يتواجد حاليًا في منزله بالقاهرة، ويتمتع بصحة جيدة

حفل مصطفى كامل

ويستعد الفنان مصطفى كامل لإحياء حفل غنائي في مدينة العلمين، يوم الخميس المقبل، في واحدة من السهرات الفنية المنتظرة التي تجمع بين الأجواء الصيفية والحضور الجماهيري.

ومن المقرر أن يقدم مصطفى كامل خلال الحفل مجموعة من أبرز أعماله الغنائية التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني، إلى جانب عدد من الأغنيات التي تحظى بشعبية كبيرة، وسط أجواء احتفالية تتناسب مع طبيعة فعاليات موسم الصيف في مدينة العلمين.

ويشهد الحفل، بحسب الترتيبات الخاصة بالفعالية، عدداً من المفاجآت الفنية التي من المنتظر الكشف عنها خلال السهرة، بما يضفي على الحفل طابعاً استثنائياً ويزيد من حماس الجمهور المنتظر لحضور اللقاء الغنائي.

ويأتي حفل مصطفى كامل ضمن سلسلة من الفعاليات والحفلات التي تشهدها مدينة العلمين خلال موسم الصيف، والتي أصبحت خلال السنوات الأخيرة واحدة من أبرز الوجهات لاستضافة الحفلات والفعاليات الفنية والترفيهية.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، خاصة مع شعبية مصطفى كامل وحرصه على تقديم حفلات تتفاعل معها مختلف الفئات العمرية، إلى جانب ما يتضمنه مهرجان «يلا ساحل» من فعاليات متنوعة تستهدف تقديم تجربة ترفيهية متكاملة للجمهور.

كما يشارك خلال الحفل أيضا كل من الفنان حميد الشاعري، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، لإحياء حفل ضمن فعاليات يلا ساحل .