موعد عودة الدوليين لتدريبات الأهلي قبل مواجهة الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعودة لاعبيه الدوليين إلى التدريبات الجماعية، يوم الثلاثاء المقبل، عقب انتهاء مهمتهم مع منتخب مصر، استعدادًا لمواجهة الزمالك المرتقبة في الدوري المصري.

ويواصل الأهلي تحضيراته لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المنتظر أن تشهد تدريبات الأهلي يوم الثلاثاء المقبل اكتمال صفوف الفريق بعودة اللاعبين الدوليين، ليواصل الجهاز الفني استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.