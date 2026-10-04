فستان ناعم.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة جذابة عبر «إنستجرام»

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها صورًا جديدة لها عبر خاصية «ستوري» من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بإطلالة لافتة وجذابة.

إطلالة عائشة بن أحمد

وأطلت عائشة بن أحمد مرتدية فستانًا طويلًا باللون البينك، وجاء الفستان بتصميم عصري مع مجموعة من النقوشات الناعمة التي تكشف جمالها.

كما اختارت عائشة بن أحمد تسريحة لافتة ومميزة لشعرها الذهبي الطويل لتتناسب مع إطلالتها الجذابة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد عائشة بن أحمد في المكياج على وضع لمسات رقيقة تبرز جمال عيونها، مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة عائشة بن أحمد.