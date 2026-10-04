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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

على طريقة الأبطال .. محمد صبحي يُخطط لصناعة حارس جديد برفقة ابنه في تدريبات الزمالك

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

شهدت تدريبات نادي الزمالك لقطة طريفة ملفتة للأنظار، حيث حرص حارس المرمى محمد صبحي على اصطحاب نجله إلى ملعب التدريبات، ليشاركه أجواء الاستعدادات والميران اليومي في لحظة أسرية مليئة بالبهجة والدفء.  

الزمالك 

وخطف الثنائي الأضواء داخل الملعب بعدما التقاطا صورة تذكارية طريفة، ظهر فيها نجله وهو يقوم بحركة فتح الحوض "السبليت" بكل مرونة مرتدياً طقم نادي ريال مدريد، بينما استعرض صبحي عضلات ذراعيه برفقة طفله الذي قلد نفس الحركة بابتسامة عريضة وعفوية. 

وتداول جماهير القلعة البيضاء الصورة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، معربين عن إعجابهم بالروح المعنوية العالية للحارس ورسائله الإيجابية، ومتمنين للطفل الصغير مستقبلاً رياضياً باهراً على خطى والده في ملاعب كرة القدم.

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