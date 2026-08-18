بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الدجاج التندورى

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الدجاج التندورى.

مقادير الدجاج التندوري

كيلو دبابيس فراخ (ممكن استخدام دجاجة كاملة مقطعة )

2 كوب زبادي ( العلبة الصغيرة 105 جرام)

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة جنزبيل فرش مفروم

2 ملعقة كبيرة من كل من (ملح _ كمون_ كزبرة _ كركم _ بابريكا_ الجراماسالا _ كاري )

الطريقة:

- نخلط كل مكونات التتبيلة مع بعضها وتقلب جيدا .

- يجب ازالة الجلد تماما من على الفراخ وعمل خطوط بالسكين تصل للعظم

- يغلف الدجاج بالتتبيلة جيدا وبوضع في الثلاجة ليلة كاملة ( اقل حاجة 5 ساعات)

- علي شبكة الشواء يرص الدجاج وبفرشة نغطيةباي بواقي من التتبيلة .

- تتدخل فرن ساخن على حرارة من 220 الى 240 حتى الحصول على لون ذهبي