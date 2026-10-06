السيطرة على حريق مخزن أخشاب قليوب دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن أخشاب مكون من دور واحد بمدينة قليوب، وامتدت النيران إلى شقة بالطابق الثالث في عقار مكون من 3 أدوار، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى العقارات والمنشآت المجاورة، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق تحسبًا لوجود أي إصابات.

السيطرة على الحريق

وتمت السيطرة على الحريق ، وأجرت الأجهزة المعنية أعمال التبريد اللازمة للتأكد من عدم تجدد النيران، فيما انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحريق للوقوف على حجم التلفيات والخسائر المادية.

وأمرت جهات التحقيق بانتداب خبراء المعمل الجنائي لإجراء المعاينة اللازمة، وفحص آثار الحريق، وبيان أسبابه وملابساته، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.