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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من المياه إلى الزيتون.. «بحوث الصحراء» يطرح حلولًا جديدة لتنمية الأراضي الصحراوية

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
شيماء مجدي

استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أعضاء مجلس إدارة غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب عمرو الحفني، وعددًا من ممثلي الشركات والأنشطة الاستثمارية التابعة للغرفة، بحضور الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، وعدد من قيادات المركز، لبحث سبل دعم الاستثمار الزراعي في المناطق الصحراوية وتعزيز التعاون بين المركز والقطاع الخاص.

ويأتي اللقاء، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، باستمرار التنسيق بين الغرفة ومركز بحوث الصحراء لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمستثمرين، والعمل على مواجهة أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي ومشروعات استصلاح الأراضي.

وناقش اللقاء آليات الاستفادة من الخبرات البحثية والتطبيقية لمركز بحوث الصحراء في معالجة التربة والمياه، ورفع كفاءة استغلال الأراضي الصحراوية، إلى جانب بحث التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في العمليات الزراعية ومتابعة الأراضي والمحاصيل.

كما استعرض الجانبان أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في مشروعات استصلاح وتنمية الأراضي الصحراوية، وبحث الحلول العلمية والفنية المناسبة، بما يسهم في تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، ودعم التوسع في المشروعات الزراعية وتحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي والتوسع الأفقي.

وأسفر اللقاء عن الاتفاق على الآتي:

1- تكليف مركز بحوث الصحراء بوضع جداول الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة في مصر الوسطى.

2- إمداد الغرفة بخريطة صنفية للزيتون.

3- التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري وشركة مستقبل مصر؛ لتحديد مناطق زراعة الزيتون في سيناء، في إطار جهود زيادة فرص تصدير الزيت المصري.

4- زيارة وزارة الموارد المائية والري لاستكمال المناقشات الخاصة بتحديد الاحتياجات الإروائية وربطها مكانيًا.

الزراعة بحوث الصحراء الاستثمار الاستثمار الزراعي

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