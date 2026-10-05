تعتبر الطماطم من الخضروات الأساسية التي لا يكاد يخلو منها أي منزل، وتدخل في إعداد السلطات والصلصات والعديد من الوجبات اليومية، لكن ظهور بعض العلامات عليها قد يكون سببًا كافيًا لعدم استخدامها في الطعام.

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء.. تحذير من تناولها في هذه الحالة

وحذر خبير التغذية عبد الحفيظ ثروت من التعامل مع الطماطم التي تظهر عليها علامات تلف واضحة، خاصة إذا كانت تحتوي على ثقوب أو بقع سوداء أو مناطق طرية ومتغيرة في القوام.

الطماطم المثقوبة.. هل يمكن تناولها؟

وأوضح خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن وجود ثقب في ثمرة الطماطم يستدعي فحصها جيدًا قبل استخدامها، لأن مكان الإصابة قد يسمح بدخول الملوثات أو الحشرات إلى داخل الثمرة، خاصة إذا ظلت الطماطم لفترة طويلة في ظروف تخزين غير مناسبة.

ولا يعني وجود ثقب صغير وحده بالضرورة أن الثمرة أصبحت فاسدة بالكامل، لكن إذا صاحبه تغير في الرائحة أو اللون أو القوام، فمن الأفضل عدم تناولها.

وتزداد أهمية التخلص من الثمرة عندما تكون المنطقة المحيطة بالثقب طرية أو مائية أو بها تغير واضح في اللون.

البقع السوداء في الطماطم

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة

من العلامات التي يجب الانتباه إليها أيضًا ظهور بقع سوداء أو داكنة على سطح الطماطم، خاصة إذا كانت البقع تكبر مع الوقت أو يصاحبها طراوة في مكان الإصابة.

ويشير عبد الحفيظ ثروت إلى أهمية عدم الاكتفاء بإزالة الجزء المتغير بالسكين إذا كانت علامات التلف واضحة أو ممتدة داخل الثمرة، لأن العفن قد يمتد إلى أجزاء لا تظهر بسهولة على السطح.

كما أن وجود رائحة غير طبيعية أو ملمس لزج يعد من العلامات التي تستدعي التخلص من الطماطم وعدم استخدامها في إعداد الطعام.

متى يمكن استخدام الطماطم؟

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة

ليس كل تغير في شكل الطماطم يعني أنها أصبحت غير صالحة للأكل.

فقد تصبح الطماطم طرية قليلًا مع النضج، وقد تظهر عليها بعض الخدوش البسيطة نتيجة النقل أو التخزين، وهنا يجب فحص الثمرة بالكامل.

إذا كانت الطماطم سليمة من الداخل، ولا توجد بها علامات عفن أو رائحة غير طبيعية، فقد تكون قابلة للاستخدام وفق حالتها، مع غسلها جيدًا قبل التقطيع.

أما إذا ظهرت علامات فساد واضحة، فلا يفضل المخاطرة باستخدامها، خاصة عندما يكون التلف مصحوبًا بعفن أو سوائل أو تغير شديد في القوام.

لماذا يجب عدم تجاهل العفن؟

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة

العفن على الأطعمة ليس مجرد تغيير في الشكل أو اللون، فقد تنتج بعض أنواع العفن مواد ضارة، كما يمكن أن تمتد خيوط العفن إلى أجزاء داخل الطعام لا يمكن رؤيتها بالعين.

ولهذا فإن التعامل مع الطماطم المتعفنة يختلف عن التعامل مع مجرد خدش سطحي أو تغير بسيط نتيجة النضج.

وفي حالة وجود عفن واضح، خاصة إذا كانت الثمرة طرية، يكون التخلص منها هو الخيار الأكثر أمانًا بدلًا من محاولة إزالة الجزء الظاهر فقط.

الطريقة الصحيحة لحفظ الطماطم

وللحفاظ على الطماطم لأطول فترة ممكنة، يجب فحصها عند شرائها واستبعاد الثمار التي تحتوي على إصابات أو تشققات عميقة أو علامات تلف واضحة.

كما يفضل عدم تخزين الطماطم السليمة بجوار ثمرة متعفنة، لأن ملامسة الثمار التالفة قد تساعد على انتقال التلف إليها.