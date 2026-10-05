قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس التأمينات الاجتماعية: المتعثرون يمكنهم سداد 5% من المديونية وتقسيط الباقي على 7 سنوات
بعد تقديمه.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026
رغم نفي «دي فانس».. ترامب: إيران متورطة في حادثة «فلاي دبي»
مصطفى بكري: رسالة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر جاءت لطمأنة المصريين
أسعار برامج الحج 2027 البري والطيران
سيارة Metro الباكستانية تنطلق بتصميم يشبه تويوتا.. فكم سعرها؟
مساعد وزير الصحة: المدينتان الطبيتان في العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة سيضمان 7300 سرير
أمين شباب الشعب الجمهوري: روح أكتوبر تؤكد أن مصر لا تنكسر أمام التحديات
النيران التهمت شقتين.. السيطرة على حريق بعمارات الـ200 في حدائق أكتوبر.. صور
«حملة ممنهجة ضد الأهلي».. مصدر داخل النادي يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد
رئيس جنوب إفريقيا يزور المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة
بجمبسوت أنيقة.. بوسي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء.. تحذير من تناولها في هذه الحالة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر الطماطم من الخضروات الأساسية التي لا يكاد يخلو منها أي منزل، وتدخل في إعداد السلطات والصلصات والعديد من الوجبات اليومية، لكن ظهور بعض العلامات عليها قد يكون سببًا كافيًا لعدم استخدامها في الطعام.

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء.. تحذير من تناولها في هذه الحالة

وحذر خبير التغذية عبد الحفيظ ثروت من التعامل مع الطماطم التي تظهر عليها علامات تلف واضحة، خاصة إذا كانت تحتوي على ثقوب أو بقع سوداء أو مناطق طرية ومتغيرة في القوام.

الطماطم المثقوبة.. هل يمكن تناولها؟

وأوضح خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد،  أن وجود ثقب في ثمرة الطماطم يستدعي فحصها جيدًا قبل استخدامها، لأن مكان الإصابة قد يسمح بدخول الملوثات أو الحشرات إلى داخل الثمرة، خاصة إذا ظلت الطماطم لفترة طويلة في ظروف تخزين غير مناسبة.

ولا يعني وجود ثقب صغير وحده بالضرورة أن الثمرة أصبحت فاسدة بالكامل، لكن إذا صاحبه تغير في الرائحة أو اللون أو القوام، فمن الأفضل عدم تناولها.

وتزداد أهمية التخلص من الثمرة عندما تكون المنطقة المحيطة بالثقب طرية أو مائية أو بها تغير واضح في اللون.

البقع السوداء في الطماطم

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء  تحذير من تناولها في هذه الحالة

من العلامات التي يجب الانتباه إليها أيضًا ظهور بقع سوداء أو داكنة على سطح الطماطم، خاصة إذا كانت البقع تكبر مع الوقت أو يصاحبها طراوة في مكان الإصابة.

ويشير عبد الحفيظ ثروت إلى أهمية عدم الاكتفاء بإزالة الجزء المتغير بالسكين إذا كانت علامات التلف واضحة أو ممتدة داخل الثمرة، لأن العفن قد يمتد إلى أجزاء لا تظهر بسهولة على السطح.

كما أن وجود رائحة غير طبيعية أو ملمس لزج يعد من العلامات التي تستدعي التخلص من الطماطم وعدم استخدامها في إعداد الطعام.

متى يمكن استخدام الطماطم؟

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء  تحذير من تناولها في هذه الحالة

ليس كل تغير في شكل الطماطم يعني أنها أصبحت غير صالحة للأكل.

فقد تصبح الطماطم طرية قليلًا مع النضج، وقد تظهر عليها بعض الخدوش البسيطة نتيجة النقل أو التخزين، وهنا يجب فحص الثمرة بالكامل.

إذا كانت الطماطم سليمة من الداخل، ولا توجد بها علامات عفن أو رائحة غير طبيعية، فقد تكون قابلة للاستخدام وفق حالتها، مع غسلها جيدًا قبل التقطيع.

أما إذا ظهرت علامات فساد واضحة، فلا يفضل المخاطرة باستخدامها، خاصة عندما يكون التلف مصحوبًا بعفن أو سوائل أو تغير شديد في القوام.

لماذا يجب عدم تجاهل العفن؟

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء  تحذير من تناولها في هذه الحالة

العفن على الأطعمة ليس مجرد تغيير في الشكل أو اللون، فقد تنتج بعض أنواع العفن مواد ضارة، كما يمكن أن تمتد خيوط العفن إلى أجزاء داخل الطعام لا يمكن رؤيتها بالعين.

ولهذا فإن التعامل مع الطماطم المتعفنة يختلف عن التعامل مع مجرد خدش سطحي أو تغير بسيط نتيجة النضج.

وفي حالة وجود عفن واضح، خاصة إذا كانت الثمرة طرية، يكون التخلص منها هو الخيار الأكثر أمانًا بدلًا من محاولة إزالة الجزء الظاهر فقط.

الطريقة الصحيحة لحفظ الطماطم

وللحفاظ على الطماطم لأطول فترة ممكنة، يجب فحصها عند شرائها واستبعاد الثمار التي تحتوي على إصابات أو تشققات عميقة أو علامات تلف واضحة.

كما يفضل عدم تخزين الطماطم السليمة بجوار ثمرة متعفنة، لأن ملامسة الثمار التالفة قد تساعد على انتقال التلف إليها.

الطماطم الطماطم المثقوبة البقع السوداء البقع السوداء في الطماطم الطماطم الفاسدة أضرار الطماطم المتعفنة حفظ الطماطم سلامة الغذاء الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

ودية مصر وجنوب إفريقيا

خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل للمرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها لها ميراث؟.. حكم أخذ الثمار الساقطة على الأرض.. وحكم طلب الصنايعي مبلغا أكبر بعد انتهاء العمل

حكم أخذ الثمار الساقطة على الأرض

حكم أخذ الثمار الساقطة على الأرض من أشجار مملوكة للغير.. الإفتاء توضح

الصلاة للمرأة بعد الحمل

متى تبدأ المرأة الصلاة بعد نزول الحمل المبكر؟.. أمين الإفتاء يوضح

بالصور

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء.. تحذير من تناولها في هذه الحالة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة

راغب علامة وتامر عاشور وعمر خيرت..تعرف على أبرز حفلات أكتوبر 2026

حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026

ببطن مكشوف.. نور الغندور تتألق بألوان الطيف في أحدث جلسة تصوير

ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير
ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير
ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير

بعد خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني.. 10 صور لـ جوهرة

جوهرة
جوهرة
جوهرة

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

المزيد