ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

علم موقع صدى البلد أنه تم إلقاء القبض على السيدة الظاهرة في فيديو ضرب التلميذ الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية.

وأكدت المصادر أنه بالفحص تبين ان السيدة المتورطة في واقعة ضرب التلميذ ليست معلمة تابعة لوزارة التربية والتعليم ولكنها من العاملين بالدروس بالاسماعيلية وسيتم اصدار بيان رسمي بالتفاصيل.

جدير بالذكر أنه شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولاً لفيديو يكشف عن واقعة تعرّض تلميذ ابتدائي للضرب المبرح بالعصا على قدميه من إحدى المعلمات.

وقد أصاب الفيديو المتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بحالة من الغضب والاستياء ، حيث قالت ندا وهبة : فيديو كارثي بمعنى الكلمة ، لواحدة مريضة نفسيا ومحسوبة على المنظومة التعليمية زانقة طفل شكله بيقول إنه في أولي أو تانية ابتدائي ونازله فيه ضـرب بكل قسوة ، وكمان بتأمره يثبت رجليه على الكرسي الحديد.