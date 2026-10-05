انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

يترقب المواطنون والمستثمرون في السوق تحركات أسعار الذهب اليوم، في ظل استمرار التغيرات التي يشهدها المعدن النفيس على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي الذهب في مقدمة أدوات الادخار والاستثمار التي يلجأ إليها عدد كبير من المواطنين، سواء من خلال شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، ما يجعل متابعة الأسعار أمرا مهما قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

وتحظى أسعار عيار 21 باهتمام خاص باعتباره الأكثر تداولا في السوق، إلى جانب متابعة أسعار عيار 24 وعيار 18 وعيار 14، فضلا عن سعر الجنيه الذهب والأوقية بالجنيه والدولار.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم المستويات التالية وفقا لآخر تحديثات السوق.

عيار 24 سعر البيع 7010 جنيه. سعر الشراء 6965 جنيه.

عيار 21 سعر البيع 6135 جنيه. سعر الشراء 6095 جنيه.

عيار 18 سعر البيع 5260 جنيه. سعر الشراء 5225 جنيه.

عيار 14 سعر البيع 4090 جنيه. سعر الشراء 4065 جنيه.

الجنيه الذهب سعر البيع 49080 جنيه. سعر الشراء 48760 جنيه.

الأونصة بالجنيه سعر البيع 218080 جنيه. سعر الشراء 216660 جنيه.

الأونصة بالدولار 4134.45 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يعد سعر الذهب عيار 21 من أكثر الأسعار التي يبحث عنها المواطنون في مصر، نظرا لانتشاره الواسع في المشغولات الذهبية، فضلا عن استخدامه في عدد كبير من عمليات الادخار والشراء.

ويختلف السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات عن السعر المعلن للجرام، بسبب إضافة قيمة المصنعية والدمغة وأي تكاليف أخرى مرتبطة بالمشغولة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتميز عيار 24 بأعلى درجة نقاء بين الأعيرة الذهبية المتداولة، ولذلك يحظى باهتمام المستثمرين والراغبين في شراء السبائك، إلى جانب استخدامه في بعض المنتجات الذهبية.

ويرتبط سعره بشكل مباشر بحركة الذهب في الأسواق العالمية وسعر الأوقية، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

يستخدم عيار 18 على نطاق واسع في صناعة المشغولات الذهبية، خاصة التصميمات الحديثة التي يقبل عليها الشباب، كما يتميز بتنوع أشكاله وتصميماته مقارنة ببعض الأعيرة الأخرى.

ويحدد سعره وفقا لحركة السوق وقيمة الذهب الخام، بينما تضاف المصنعية والدمغة عند شراء المشغولات المصنعة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يواصل الجنيه الذهب جذب اهتمام المواطنين الراغبين في الادخار والاستثمار، نظرا لارتباط قيمته بسعر الذهب عيار 21 واحتوائه على كمية محددة من الذهب.

ويختلف السعر النهائي للجنيه الذهب وفقا لسياسة التاجر وتكاليف التصنيع والتداول، لذلك يجب التأكد من السعر قبل إتمام عملية الشراء.

أسعار الذهب اليوم

ما العوامل التي تحدد أسعار الذهب في مصر؟

تتأثر أسعار الذهب في السوق بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، وهو ما يفسر التغيرات المستمرة التي قد تشهدها الأسعار خلال اليوم الواحد.

ويأتي سعر الأوقية عالميا في مقدمة العوامل المؤثرة في حركة الذهب محليا، إذ تؤدي التغيرات في الأسعار العالمية إلى انعكاسات مباشرة على السوق المصرية.

كما يمثل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عاملا رئيسيا في تحديد مستويات الذهب، نظرا لارتباط المعدن النفيس بالتسعير العالمي بالدولار.

ويؤثر حجم العرض والطلب أيضا على حركة الأسعار، خاصة مع اختلاف معدلات الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية، بالتزامن مع اتجاه بعض المتعاملين إلى البيع.

أسعار الذهب بدون مصنعية

يجب التفرقة بين سعر جرام الذهب المعلن في السوق وبين السعر النهائي للمشغولات الذهبية، حيث لا يتضمن السعر المعلن عادة قيمة المصنعية والدمغة والتكاليف الإضافية الخاصة بتصنيع المشغولة.

وتختلف المصنعية من قطعة إلى أخرى وفقا للتصميم ودرجة دقة التصنيع والوزن، كما قد تختلف من تاجر إلى آخر، وهو ما يجعل السعر النهائي للقطعة أعلى من سعر الجرام المعلن.

أما عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية، فتختلف التكاليف الإضافية وفقا للوزن والشركة المنتجة ونوع المنتج، إلى جانب تكاليف التصنيع والتداول.

أهم العوامل المؤثرة في حركة الذهب عالميا

تتأثر حركة الذهب العالمية بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

وتؤثر مستويات الفائدة في توجهات المستثمرين، حيث يمكن أن يؤدي تغير العائد على الأصول الأخرى إلى تعديل قرارات الاستثمار والطلب على الذهب.

كما يرتبط الذهب بحركة الدولار الأمريكي، إذ تؤثر قوة أو ضعف العملة الأمريكية على حركة المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس على الأسعار في الأسواق المحلية.

وتتابع أسواق الذهب أيضا بيانات التضخم ومؤشرات النمو والنشاط الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى، إلى جانب التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، باعتبارها عوامل تؤثر في اتجاهات المستثمرين والطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم

متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر

تظل أسعار الذهب قابلة للتغير وفقا للمستجدات في الأسواق المحلية والعالمية، لذلك من الأفضل للراغبين في الشراء أو البيع التعرف على السعر المعلن وقت تنفيذ المعاملة، مع الاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية.

ويمثل عيار 21 الخيار الأكثر انتشارا بين مشتري المشغولات الذهبية في مصر، بينما يتميز عيار 24 بارتفاع درجة النقاء ويجذب اهتمام المستثمرين، في حين يحظى عيار 18 بإقبال كبير في تصم