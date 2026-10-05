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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق رائد الفضاء الكندي جوشوا كاتريك في مهمة طويلة إلى محطة الفضاء الدولية

محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية
أ ش أ

انطلق رائد الفضاء الكندي جوشوا كاتريك في مهمة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة "سبيس إكس كرو‑13" التابعة لناسا، وذلك بعد 6 أشهر من رحلة جيريمي هانسن حول القمر.

وانطلق الصاروخ “فالكون 9” من كيب كانافيرال، في الساعة 11:10 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعد ساعات من ترقب؛ بسبب السحب الركامية.

وقال “كاتريك” فور وصوله المدار: "أنا في الفضاء… لا أصدق ذلك بعد"، وذلك وفقا لمنصة "كانديان جيوجرافيك".

وتأتي المهمة، في وقت تسعى فيه كندا لتعزيز حضورها الفضائي، إذ حضرت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، الإطلاق، وأكدت أن المهمة تحمل شعلة العمل الذي بدأه ديفيد سان جاك خلال زيارته للمحطة عام 2018 – 2019.

وأشارت إلى أن “سان جاك” سيقدم الدعم لعائلة “كاتريك” خلال المهمة.

وتحمل المهمة بعدا سياسيا أيضا؛ إذ قالت جولي “إن التعاون الفضائي بين كندا والولايات المتحدة يعكس قدرة البلدين على العمل المشترك رغم التوترات التجارية”، مشيرة إلى أن كندا تسعى لتعزيز دورها في برامج القمر، خصوصا في مجال الروبوتات.

رائد الفضاء الكندي جوشوا كاتريك محطة الفضاء الدولية سبيس إكس كرو‑13

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