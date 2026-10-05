فراج: نصر أكتوبر المجيد سيظل شاهدًا على عظمة الجيش وصلابة المصريين

تقدم المهندس محمد فراج، عضو الغرف التجارية وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى رجال القوات المسلحة المصرية البواسل، وأسر شهداء الوطن، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

نصر أكتوبر ستظل واحدة من أعظم المحطات



وأكد المهندس محمد فراج، أن ذكرى نصر أكتوبر ستظل واحدة من أعظم المحطات في تاريخ الدولة المصرية، وعلامة فارقة تجسد قدرة المصريين على مواجهة أصعب التحديات، والانتصار لإرادتهم الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار سيبقى مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب المصري.



وقال فراج، إن نصر أكتوبر المجيد لم يكن مجرد انتصار عسكري، وإنما كان ملحمة وطنية متكاملة جسدت تلاحم الشعب والجيش، وامتزجت فيها شجاعة الجندي المصري مع دقة التخطيط وحسن الإعداد وقوة الإرادة، ليقدم أبطال القوات المسلحة نموذجًا خالدًا في التضحية والفداء والانضباط والقدرة على حماية الوطن وصون مقدراته.

وأضاف عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن أن عبور القوات المسلحة المصرية في السادس من أكتوبر عام 1973 أعاد للمصريين ثقتهم بقدرتهم على تحقيق المستحيل، وأكد للعالم أن الإرادة الوطنية والعزيمة والإصرار على استرداد الحقوق قادرة على تغيير مجرى التاريخ وصناعة الانتصارات.

وأوضح فراج، أن الدروس المستفادة من نصر أكتوبر تؤكد أن الإنجازات والانتصارات الكبرى لا تتحقق بالصدفة، وإنما تحتاج إلى رؤية واضحة، وتخطيط دقيق، وإعداد مستمر، وتدريب وانضباط، إلى جانب تضافر جهود مؤسسات الدولة ووقوف الشعب المصري خلف قواته المسلحة في مواجهة مختلف التحديات.

وثمّن المهندس محمد فراج الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في حماية الأمن القومي، وتأمين حدود الدولة، والحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكدًا أن الجيش المصري سيظل درع مصر وسيفها، وأن ما قدمه أبطال أكتوبر من تضحيات وبطولات سيبقى حاضرًا في وجدان الشعب المصري، ومصدر إلهام للأجيال الجديدة.

وأشار إلى أن الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر لا ينبغي أن يقتصر على استحضار أمجاد الماضي، وإنما يجب أن يكون مناسبة لاستلهام قيم البطولة والإرادة والانضباط والعمل الجاد، ومواصلة مسيرة بناء الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات أبنائها.

وأكد فراج أن الوفاء الحقيقي لشهداء الوطن وأبطال القوات المسلحة يكون بالحفاظ على مصر، وصون مقدراتها، والعمل بإخلاص من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بما يليق بتضحيات أبناء هذا الوطن عبر مختلف مراحل تاريخه.

وتوجه عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بتحية تقدير وإجلال إلى أرواح شهداء مصر الأبرار، وإلى أبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة الوطنية، مؤكدًا أن تضحياتهم وبطولاتهم ستظل محفورة في صفحات التاريخ وراسخة في ذاكرة ووجدان الشعب المصري.



واختتم المهندس محمد فراج بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن تظل مصر دائمًا قوية وشامخة وقادرة على حماية أرضها ومقدراتها، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات الشعب المصري.