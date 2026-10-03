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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الان .. عيار 24 تخطي 7 الاف جنيه

أسعار الذهب الان في مصر
أسعار الذهب الان في مصر
محمد غالي

تحظى أسعار الذهب اليوم في مصر باهتمام واسع من جانب المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار حركة المعدن النفيس محليا وعالميا، وما تشهده الأسواق من تغيرات تنعكس على أسعار المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويتابع المتعاملون في سوق الذهب بشكل مستمر أحدث مستويات الأسعار، خاصة الراغبين في الشراء أو البيع، مع التركيز على أسعار الأعيرة الأكثر تداولا، وفي مقدمتها عيار 21، إلى جانب عياري 24 و18، فضلا عن سعر الجنيه الذهب والأوقية محليا وعالميا.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن في مصر

وفقا للأسعار المعلنة، جاءت مستويات الذهب في السوق على النحو التالي:

العيار أو المنتج    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    7,005 جنيه    6,950 جنيه
عيار 21    6,130 جنيه    6,080 جنيه
عيار 18    5,255 جنيه    5,210 جنيه
عيار 14    4,085 جنيه    4,055 جنيه
الجنيه الذهب    49,040 جنيه    48,640 جنيه
الأونصة بالجنيه    217,900 جنيه    216,125 جنيه
الأونصة بالدولار    4,137.53 دولار 

وتعد هذه الأسعار مؤشرات قابلة للتغير على مدار اليوم، بالتزامن مع حركة الأسواق المحلية والعالمية والمتغيرات المؤثرة في سعر المعدن النفيس.

ما العوامل التي تحدد أسعار الذهب في مصر؟

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، الأمر الذي يجعل حركة الأسعار متغيرة خلال ساعات التداول.

ويأتي السعر العالمي لأوقية الذهب في مقدمة المؤثرات، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إذ ترتبط تكلفة الذهب في السوق المحلية بدرجة كبيرة بالتغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية وأسعار العملات.

كما يمثل العرض والطلب عاملا أساسيا في تحديد مستويات الأسعار، في ظل اختلاف حجم الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية، بالتزامن مع حركة المعروض الناتجة عن اتجاه بعض المتعاملين إلى البيع.

وبناء على هذه المتغيرات، قد تشهد أسعار الذهب أكثر من حركة صعود أو هبوط خلال اليوم الواحد، بحسب المستجدات التي تطرأ على الأسواق العالمية والمحلية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب بدون مصنعية

من المهم التفرقة بين سعر جرام الذهب المعلن في السوق وبين التكلفة النهائية التي يدفعها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية، إذ لا يشمل السعر المعلن عادة قيمة المصنعية والدمغة والتكاليف المرتبطة بتصنيع المشغولة.

وتختلف قيمة المصنعية بحسب نوع القطعة وتصميمها ودرجة تعقيد تصنيعها، كما قد تختلف من تاجر إلى آخر، ولذلك قد تكون القيمة النهائية للمشغولة أعلى من سعر جرام الذهب المعلن.

أما بالنسبة إلى السبائك والجنيهات الذهبية، فتتحدد التكاليف الإضافية وفقا لوزن المنتج ونوعه والشركة المنتجة، إلى جانب تكاليف التصنيع والتداول.

أسعار الذهب اليوم

أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب

ترتبط أسعار الذهب بمجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتأتي قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية ضمن أبرز العوامل التي تتابعها أسواق المعدن النفيس.

وتؤثر مستويات الفائدة في قرارات المستثمرين وتوزيع السيولة بين مختلف الأصول، وهو ما قد ينعكس على مستويات الطلب على الذهب وحركته السعرية.

كما ترتبط حركة الذهب عالميا بأداء الدولار الأمريكي، إذ يمكن للتغيرات في قيمة العملة الأمريكية أن تؤثر في تكلفة المعدن النفيس في الأسواق الدولية، وهو ما ينعكس بدوره على السوق.

وتولي الأسواق اهتماما كذلك ببيانات التضخم والمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، إلى جانب التطورات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، لما لها من تأثير في توقعات المستثمرين واتجاهات الطلب على الذهب.

متابعة أسعار الذهب اليوم

تظل أسعار الذهب في مصر عرضة للتغير وفقا لحركة الأسواق العالمية والمحلية، لذلك ينصح الراغبون في الشراء أو البيع بالاطلاع على السعر المعلن وقت تنفيذ المعاملة، مع التأكد من قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أو تكاليف إضافية قبل إتمام عملية الشراء.

ويحتل عيار 21 مكانة بارزة في السوق المصرية باعتباره من أكثر الأعيرة تداولا، بينما يتميز عيار 24 بارتفاع درجة نقائه، في حين يستخدم عيار 18 على نطاق واسع في تصنيع وتصميم المشغولات الذهبية.

وتساعد متابعة أسعار الأعيرة المختلفة، إلى جانب أسعار الجنيه الذهب والأوقية، المستهلكين والمستثمرين على تكوين صورة أوضح عن مستويات الذهب في السوق واتخاذ قراراتهم بناء على السعر الفعلي وقت تنفيذ عمليات البيع أو الشراء.

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