هل ترتفع أسعار الطماطم الفترة القادمة؟.. شعبة الخضراوات تحسم الجدل

نفى حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، التوقعات التى يتم تداولها بشأن ارتفاع أسعار الطماطم إلى 45 جنيهًا للكيلو خلال شهر أكتوبر، مؤكدًا عدم وجود أزمة في الإنتاج أو نقص في المعروض بالأسواق.

وقال حاتم نجيب، إن هذه التصريحات تتسبب في حالة من عدم اليقين لدى المواطنين، وكذلك بعض الأجهزة الحكومية، موضحًا أن ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة يحدث كل عام مع الانتقال من العروة الصيفية إلى العروة الشتوية، وانتهاء موسم وبداية موسم آخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة الحدث اليوم أن هذه الفترة قد تشهد ارتفاعًا مؤقتًا في الأسعار لمدة تتراوح بين 15 و20 يومًا، ثم تعود الأسعار إلى طبيعتها مع زيادة الإنتاج وتوافر المعروض في الأسواق.

وأوضح أن سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة يتراوح بين 10 و15 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في التجزئة بين 14 و20 جنيهًا، مشيرًا إلى توافر الطماطم في المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات مصر، وكذلك في الأحياء الشعبية.

وأكد أن الطماطم متوافرة بكميات كبيرة، وأن الإنتاج مستمر خلال الشهر الحالي والشهر المقبل، مع دخول إنتاج المحافظات تباعًا، مشددًا على عدم وجود أزمة تستدعي تخزين المواطنين للطماطم.

وأشار إلى أن بعض التصريحات المتعلقة بارتفاع الأسعار لا تعكس حقيقة الوضع في الأسواق، موضحًا أن الأسعار تخضع لحركة العرض والطلب، وأن الإنتاج والمعروض متوافران بكميات كبيرة في الوقت الحالي.

وأكد أن هناك رقابة على الأسواق من جانب وزارة التموين والجهات المعنية بسلامة الغذاء، مشددًا وفى حال وجود أي أزمة، ستتم مصارحة المواطنين بها والإعلان عنها بوضوح.

وأوضح نجيب أن الدولة سبق أن تدخلت عند حدوث أزمة في الطماطم، وجرى الحديث عن وقف التصدير خلال تلك الفترة، لكنه أكد أن الوضع الحالي مختلف، مع توافر كميات كبيرة من الإنتاج وزيادة صادرات الخضراوات والفاكهة إلى دول العالم.

وأكد أن زيادة المعروض والتصدير تؤثر في حركة السوق، وأن التصريحات غير الدقيقة بشأن الأسعار قد تتسبب في حالة من عدم الاستقرار لدى التجار، وتؤدي إلى استغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة لهذه التغيرات.