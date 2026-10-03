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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رئيس الأفريقي للدراسات: «العلمين - أفريقيا للأعمال» بوابة دورية لاستثمار ثروات القارة

منتدى مصر
منتدى مصر
محمد البدوي

أكد رشيد الساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات، أن استضافة مصر لمنتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» بصورة دورية كل عامين تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بالقارة الأفريقية، والاستفادة من المقومات والإمكانات الضخمة التي تمتلكها دولها.

انعقاد المنتدى في مصر

وقال الساري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان علي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن انتظام انعقاد المنتدى في مصر يعكس أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه في فتح مساحات جديدة للتعاون والاستثمار، وتحويل الإمكانات المتاحة داخل القارة إلى فرص اقتصادية وتنموية حقيقية.

وأوضح أن أفريقيا تتمتع بثروات وإمكانات هائلة على المستويين البشري والطبيعي، وهو ما يجعل وجود منصة دورية تجمع المستثمرين وصناع القرار والجهات المعنية أمرًا مهمًا للتعريف بهذه المقومات، وبحث سبل استثمارها بما يخدم اقتصادات دول القارة.

الاحتياطيات العالمية من المعادن الحيوية

وأشار رئيس المركز الأفريقي للدراسات إلى أن القارة الأفريقية تمتلك نحو 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحيوية، ومن أبرزها الكوبالت والمنجنيز، بما يمنحها أهمية متزايدة في ظل تنامي الطلب العالمي على هذه الموارد ودورها في الصناعات الحديثة.

ولفت إلى أن الثروات الأفريقية لا تقتصر على المعادن، موضحًا أن القارة تمتلك أكثر من 60% من الأراضي الخصبة في العالم، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام دولها لتعزيز قدراتها في قطاع الزراعة وتحقيق قيمة مضافة من مواردها الطبيعية.

دور منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»

وشدد الساري على أن هذه المقومات، إلى جانب ما تمتلكه القارة من طاقات بشرية، تضع أفريقيا أمام فرص واسعة لتعظيم الاستفادة من مواردها ودعم مسارات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن دور منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» يتمثل في توفير مساحة مستمرة لبحث هذه الفرص وتحويلها إلى مشروعات وشراكات استثمارية.

منتدى مصر العلمين منتدى العلمين التعاون الاقتصادي

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