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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: افتتاح الرئيس لمنتدى العلمين - أفريقيا يعكس ريادة مصر ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار في القارة

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات منتدى العلمين - أفريقيا، يمثل خطوة استراتيجية تعكس ريادة مصر ودورها المحوري في القارة الأفريقية، ويؤكد حرص القيادة السياسية على توطيد أواصر العلاقات المصرية - الأفريقية على كافة المستويات.

وقالت: انعقاد المنتدى في مدينة العلمين الجديدة، تلك المدينة التي أصبحت أيقونة للتنمية والتعمير، يحمل رسالة واضحة للعالم بأن مصر قادرة على تحويل الحلم إلى واقع، وأنها تضع خبراتها التنموية وتجربتها في بناء المدن الجديدة أمام أشقائها الأفارقة.

 منصة مهمة للتوسع في الاستثمارات المشتركة

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المنتدى يمثل منصة مهمة للتوسع في الاستثمارات المشتركة بين مصر ودول القارة، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأفريقية إلى السوق المصري الواعد، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والتحول الرقمي، بما يحقق مبدأ المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة.

مواجهة التحديات العالمية الراهنة

وأشارت إلى أن توجه الدولة نحو أفريقيا يأتي انطلاقا من أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار القارة، وأن التعاون الاقتصادي هو صمام الأمان لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وأشادت سجى عمرو هندي، برؤية الرئيس السيسي في جعل مصر جسرا للتعاون بين أفريقيا والعالم، مؤكدة أن ما يطرحه المنتدى من مبادرات للشراكة والتكامل الاقتصادي سيسهم في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 وتعزيز التكامل القاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية.

النائبة سجى عمرو هندي لجنة العلاقات الخارجية عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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