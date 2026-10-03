برلماني يطالب بـ 4 إجراءات لدعم ريادة الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار

أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال يتطلبان العمل على تطوير منظومة متكاملة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتمكين الشباب من إقامة مشروعات جديدة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وأوضح «هلال»في تصريحات خاصة أن هناك أربعة مطالب رئيسية لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الشركات الناشئة، يأتي في مقدمتها تيسير التشريعات، من خلال توسيع إتاحة الرخص الذهبية وتحديث القوانين بما يتواكب مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والتطورات المتسارعة في بيئة الأعمال.

وأشار عضو الشيوخ إلى أهمية توفير حوافز للتمويل، عبر دعم الاستثمار الجريء وتقديم تسهيلات ضريبية وائتمانية للمشروعات الناشئة، خاصة في مراحلها الأولى، بما يساعدها على النمو والاستمرار وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات إنتاجية.

وشدد على ضرورة رقمنة الإجراءات الحكومية، وإنهاء أكبر قدر ممكن من المعاملات والتراخيص إلكترونيًا، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات.

التوسع في حاضنات الأعمال وبرامج الاحتضان والتأهيل

كما طالب بالتوسع في حاضنات الأعمال وبرامج الاحتضان والتأهيل في مختلف المحافظات، مع العمل على ربط الابتكار واحتياجات الشركات الناشئة باحتياجات السوق، بما يضمن توجيه الأفكار والمشروعات نحو مجالات أكثر قدرة على تحقيق النمو.

وأكد عصام هلال أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب ودعم أفكارهم ومشروعاتهم يمثل استثمارًا مباشرًا في المستقبل، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.