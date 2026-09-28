خلال قمة تكنى بالقاهرة.. الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وريادة الأعمال

يفرض الذكاء الاصطناعي نفسه على أجندة قطاع التكنولوجيا في مصر باعتباره أحد الملفات الرئيسية القادرة على الانتقال من تطوير التطبيقات الرقمية إلى التأثير المباشر في الاستثمار وريادة الأعمال وقطاعات اقتصادية وخدمية متعددة.

وبرز هذا الاتجاه خلال مناقشات قمة Techne Summit 2026 بالقاهرة، التي وضعت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة ضمن محاورها الرئيسية، بالتوازي مع مناقشة الاستثمار والنمو والابتكار داخل الشركات والسياسات والأسواق.

وتشير المناقشات إلى أن المرحلة المقبلة تتجاوز استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام التقليدية، لتتجه نحو توظيفه في بناء شركات جديدة وتطوير نماذج الأعمال وتحليل البيانات ورفع كفاءة الخدمات، مع إمكانية الاستفادة منه في قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة والنقل والخدمات المالية.

وتكتسب الشركات الناشئة أهمية خاصة في هذه التحولات، مع قدرة التكنولوجيا على خفض تكلفة تطوير بعض الخدمات وتسريع اختبار الأفكار والوصول إلى الأسواق، فيما يظل تحويل الابتكار إلى نشاط اقتصادي قابل للنمو مرتبطًا بتوافر التمويل والكفاءات والبنية التكنولوجية.

وقالت أليسون كوزيت، خبيرة الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في القمة، إن مصر تمتلك فرصة للاستفادة من التكنولوجيا في ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى تطبيقاتها الممكنة في مجالات من بينها الصحة والزراعة، بالتوازي مع ضرورة الاهتمام بالشفافية والثقة والتعامل مع المخاطر المصاحبة للتوسع في استخدامها.

ويضع هذا التحول الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أمام معادلة جديدة، لا تتوقف عند امتلاك التكنولوجيا، وإنما ترتبط بقدرة الشركات والمؤسسات على تحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق، وبناء كوادر تستطيع استخدامها وتطويرها، وربط الابتكار باحتياجات الاقتصاد والسوق المصرية.