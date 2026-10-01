العلاج الروحاني أونلاين.. سقوط دجال جلب الحبيب بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني عبر "الإنترنت".

ووجهت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق إلى المتهم، اتهامات بممارسة الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء العلاج "أونلاين"، واستولى على ملايين الجنيهات من ضحاياه.

وزعم المعالج الروحاني المزعوم، قدرته على العلاج من جميع الأمراض المرتبطة بالمس الشيطاني، ممارسا مختلف أنواع الدجل في مقره بمدينة البدارى في محافظة أسيوط، بالإضافة إلى إمكان الكشف والعلاج "أونلاين".

ومع استمرار نشاطه لمدة طويلة، استطاع الحصول على مبالغ طائلة من ضحاياه، يقدرها مصدر أمني تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" بملايين الجنيهات، إذ إن الكشف عن طريق الإنترنت يكون بمبالغ مالية أكبر.

كشف المصدر الأمني بمديرية أمن أسيوط، عن قائمة طويلة من الأعمال التي زعم المتهم قدرته على تنفيذها خلال إعلاناته المتكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها "فيسبوك" و"إنستغرام".

وتضمنت إعلانات الدجال المقبوض عليه، بحسب المصدر الأمني، جلب الحبيب ورد المطلقة ودفع الأهل للموافقة على زواج متعسر، وفك الأسحار والطاعة الكامل، وتنفيذ كل الأوامر من الشريك، بجانب سحر عدم الراحة.

