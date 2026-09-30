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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

مـ ـاتـ ـت 3 مرات ثم عادت للحياة.. عالمة عملت مع ناسا تكشف تجربة غريبة

ماتت 3 مرات
ماتت 3 مرات
كريم ناصر

زعمت العالمة مرموقة إنغريد هونكالا  التي عملت مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تفاصيل غريبة عن موتها ٣ مرات و العودة للحياة ، و قالت  انها في كل مرة كانت تموت فيها كانت ترى الشيء نفسه وتعيش التجربة ذاتها قبل أن تعود إلى الحياة.

وقالت إنغريد هونكالا، البالغة من العمر الآن 55 عاماً، إنها خاضت ما يُعرف بـ"تجارب الاقتراب من الموت" 3 مرات: المرة الأولى كانت في طفولتها المبكرة، والثانية في منتصف العشرينات من عمرها، والثالثة لاحقاً أثناء خضوعها لعملية جراحية وهي في الخمسينات من عمرها.

و على الرغم من اختلاف الظروف تماماً في كل مرة، فإن هونكالا تعتقد أن كل تجربة قادتها إلى الحالة الغريبة نفسها من السلام والوعي المتجاوز لجسدها المادي.

وذكرت العالمة المتخصصة بالمحيطات أن الحادثة الأولى وقعت عندما كانت في الثانية من عمرها فقط، حيث كانت تعيش في بوغوتا بكولومبيا. فبعد سقوطها في خزان مملوء بماء مثلج في منزلها، تتذكر أنها شعرت بالذعر في البداية، بينما كانت تكافح من أجل التنفس، قبل أن يتلاشى ذلك الشعور فجأة.

وقالت: "بدلاً من الخوف، غمرني هدوء عميق، إذ اختفى الذعر وحل محله شعور بالسلام والسكون". ووفقاً لهونكالا، فإن الإحساس الذي تلا ذلك كان منفصلاً عن التجربة البشرية المعتادة، فقد قالت إنها لم تعد تشعر بارتباطها بجسدها، بل أصبحت تدرك ذاتها بطريقة مختلفة تماماً.

وأضافت: "في تلك اللحظة، لم أعد أشعر بأنني طفلة داخل جسد، بل شعرت بأنني وعيٌ خالص، ومجالٌ من الإدراك والنور".

وأشارت إلى أن الزمن بدا وكأنه تلاشى تماماً أثناء التجربة، كما تلاشت الأفكار وأي شعور بالهوية الفردية، ليحل محلها ما وصفته بأنه شعور بالارتباط الكامل بكل ما يحيط بها. 

و ادعت هونكالا أنها بينما كانت فاقدة للوعي داخل الماء تمكنت بطريقة ما من رؤية والدتها التي كانت تتواجد على بعد عدة بنايات، والتواصل معها دون الحاجة إلى الكلام.

وأكدت العالمة أنها خاضت لاحقاً تجربتين إضافيتين من تجارب الاقتراب من الموت. حدثت إحداها إثر حادث دراجة نارية عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها، بينما وقعت الأخرى بعد عقود، وتحديداً حين انخفض ضغط دمها أثناء خضوعها لعملية جراحية وهي في الثانية والخمسين.
 

الوفاة العودة للحياة عالمة بناسا

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