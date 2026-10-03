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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح منتدى العلمين تضع أفريقيا أمام فرص استثمارية جديدة

النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة
النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة
حسن رضوان

أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، ونائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» عكست رؤية مصرية متكاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة، وتحويل الإمكانات والموارد الأفريقية إلى فرص حقيقية للتنمية والاستثمار.

رؤية متكاملة للتكامل الأفريقي

وأوضح أحمد خالد ممدوح، أن حديث الرئيس السيسي يؤكد أهمية الانتقال بالعلاقات الأفريقية من التعاون التقليدي إلى شراكات اقتصادية أكثر فاعلية، تقوم على التكامل بين الأسواق والاستفادة من الموارد والقدرات الإنتاجية المتنوعة التي تمتلكها دول القارة.

العلمين منصة للشراكات والاستثمار

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمثل منصة مهمة تجمع صناع القرار والمستثمرين والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ورواد الأعمال، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات جديدة وتنفيذ مشروعات اقتصادية عابرة للحدود.

زيادة التجارة البينية أولوية

ولفت إلى أن تعزيز التجارة البينية الأفريقية يمثل أحد أهم المسارات لتحقيق التكامل الاقتصادي، من خلال تطوير البنية الأساسية، وتيسير حركة السلع والخدمات، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأفريقية.

القطاع الخاص محرك أساسي للتنمية

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن دعم القطاع الخاص يمثل عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الشراكة بين الحكومات والشركات والمؤسسات التمويلية يمكن أن تسهم في تنفيذ مشروعات كبرى، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الأفريقية.

الشباب ثروة القارة الحقيقية

وشدد أحمد خالد ممدوح، على أهمية الاستثمار في الشباب الأفريقي، باعتبارهم قوة بشرية قادرة على قيادة التحول الاقتصادي، من خلال دعم التعليم والتدريب والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، بما يحول الطاقات الشبابية إلى قوة إنتاجية مؤثرة.

اتفاقية التجارة الحرة فرصة مهمة

وأوضح أن الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تفتح آفاقا واسعة أمام زيادة حركة التجارة والاستثمارات، مؤكدا أهمية تحويل الاتفاقيات والأطر المؤسسية إلى مشروعات إنتاجية وشبكات تجارية حقيقية تعود بالنفع على شعوب القارة.

مصر تدعم مسار التكامل الأفريقي

واختتم النائب أحمد خالد ممدوح بالتأكيد على أن استضافة مصر لهذا المنتدى تعكس حرصها على دعم مسار التكامل الاقتصادي الأفريقي، وربط الرؤى السياسية بآليات عملية للتنمية، بما يعزز قدرة القارة على بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة والتعامل بكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

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