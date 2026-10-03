مثلي الاعلي.. رسالة مؤثرة من موهبة ليفربول لمحمد صلاح: لن أنسى ما قدمته لي

أشاد ريو نجوموها، لاعب ليفربول الإنجليزي، بالدور الذي لعبه النجم المصري محمد صلاح في مساعدته على التطور داخل الفريق، مؤكدًا أنه تعلم منه الكثير خلال فترة وجودهما معًا في صفوف الريدز.

ليفربول

وقال نجوموها، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمد صلاح كان أكثر لاعب تعلم منه خلال وجوده في ليفربول، مشيرًا إلى أنه قدم له الكثير من النصائح، خاصة خلال الفترة الأخيرة قبل رحيله عن الفريق.

وأضاف لاعب ليفربول أن صلاح كان ينصحه دائمًا بالتركيز على تسجيل الأهداف وصناعة التمريرات الحاسمة، موضحًا أن ذلك من العوامل المهمة التي تساعد اللاعب على الوصول إلى القمة وتطوير مستواه داخل الملعب.

ريو نجوموها يتحدث عن علاقته بمحمد صلاح

وتحدث نجوموها عن انطباعه الأول عند تلقي النصائح من النجم المصري، قائلًا إنه كان يشعر بالدهشة في البداية، لأنه اعتاد متابعة صلاح منذ طفولته، قبل أن يجد نفسه يتلقى منه النصائح بشأن كيفية التطور في كرة القدم.

وأوضح لاعب ليفربول أن العلاقة بينهما تطورت مع مرور الوقت، ليصبح محمد صلاح زميلًا وصديقًا رائعًا داخل الفريق، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على تقديم المساعدة له باستمرار.

واختتم نجوموها تصريحاته بالتأكيد على امتنانه لمحمد صلاح، تقديرًا للدعم والنصائح التي قدمها له، والتي ساعدته على الاستفادة من تجربته مع أحد أبرز نجوم الفريق خلال السنوات الماضية.