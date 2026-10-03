محمد سويد: رسائل الرئيس السيسي خارطة طريق لربط الاستثمار بالاستقرار وتعزيز الثقة في إفريقيا

أشاد محمد سويد، الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، بالرسائل الاستراتيجية التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة الأولى لمنتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»، مؤكدًا أنها تعكس تشخيصًا دقيقًا لمتطلبات النهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

سويد: الاستقرار شرط أساسي لجذب الاستثمارات طويلة الأجل

وأكد سويد أن رؤية الرئيس السيسي بشأن حتمية الاستقرار باعتباره شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية تتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال والمستثمرين، موضحًا أن دعم الدولة الوطنية وصون مؤسساتها وتعزيز علاقات حسن الجوار تمثل ركائز رئيسية لتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن هذه الرؤية تمنح المستثمرين الثقة والضمانة اللازمة لضخ استثمارات طويلة الأجل، وإقامة شراكات مستدامة تسهم في دعم اقتصادات الدول الإفريقية وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو.

العلمين نموذج لتحويل التحديات إلى فرص تنموية

واعتبر سويد أن تحول مدينة العلمين من منطقة ارتبطت بمخلفات الحروب والألغام إلى مركز دولي للتنمية والاستثمار، يجسد قدرة الإرادة الوطنية على تحويل التحديات إلى فرص، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز مكانة المدينة كمنصة ملهمة لاحتضان الحوار الاقتصادي الإفريقي واستضافة الدورات الدورية لمنتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال».

التكامل الاقتصادي يفتح الطريق أمام التصنيع والابتكار والرقمنة

وشدد الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي على أن دعوة القيادة المصرية لتعزيز التكامل الاقتصادي تتطابق مع مستهدفات الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بتفعيل التعاون بين دول الجنوب، وربط سلاسل الإمداد والقيمة المضافة بين إفريقيا وآسيا.

وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تجاوز نموذج الاعتماد على تصدير المواد الخام، والانتقال إلى التصنيع المشترك، وتعزيز الابتكار والرقمنة، بما يدعم بناء اقتصادات أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة.

سويد يشيد برؤية وزير الخارجية لتعزيز الشراكات الاقتصادية

وأثنى سويد على الرؤية التي طرحها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مؤكدًا أن تأكيده على أن التكامل الاقتصادي لا يُبنى بالقرارات وحدها، وإنما بالشراكات الحقيقية، يعكس فهمًا لمتطلبات المرحلة الحالية.

وقال إن وضع القطاع الخاص في مكانته كقاطرة رئيسية للتنمية وسلاسل القيمة يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود الدبلوماسية المصرية في ترجمة قرارات الاتحاد الإفريقي إلى منصة مؤسسية مستدامة تجمع صناع القرار بالشركات والمؤسسات التمويلية الدولية.

دعوة للانتقال من تصدير المواد الخام إلى بناء اقتصادات منتجة

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على الانتقال بالقارة الإفريقية من تصدير المواد الخام إلى بناء اقتصادات منتجة، وتوسيع نطاق الشراكات الإفريقية – الإفريقية، بما يدعم توطين الصناعة وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين دول القارة.

الاتحاد يعلن الاستعداد لتحويل مخرجات المنتدى إلى مشروعات استثمارية

وأعلن الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي استعداده للتعاون الكامل مع مختلف الشركاء والحكومات ومؤسسات التمويل، بهدف ترجمة الرؤى المطروحة خلال المنتدى إلى مشروعات ملموسة وتدفقات استثمارية نوعية.

وأشار سويد إلى أن التعاون يستهدف قطاعات حيوية، من بينها البنية التحتية والطاقة والصناعات الحيوية، معربًا عن تطلعه إلى أن تسفر فعاليات المنتدى عن تحالفات استثمارية فاعلة تعزز متانة الاقتصادات الإفريقية وتدعم مسيرة التنمية المشتركة.