قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما وراء المساعدات.. ماذا تفعل مصر داخل غزة؟
1500 مستثمر في العلمين .. مصر تطرح رؤيتها لتعزيز دور ريادة الأعمال في أفريقيا
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف
الخارجية الروسية تجدد تحذيرها للمواطنين الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في أوكرانيا
هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل
ابن مصر.. الاتحاد العراقي يتواصل مع مؤمن سليمان لتدريب أسود الرافدين
في القاهرة.. الأطباء العرب يعيدون ترتيب أولويات العمل الصحي
باكستان والمملكة المتحدة تبحثان تطورات الشرق الأوسط وتؤكدان أهمية الدبلوماسية
الرئيس السيسي: التنمية الاقتصادية لا تبنى في دول غير مستقرة.. والاستقرار ليس ترفا بل ركيزة أساسية
المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة
الرئيس السيسي يشارك في قمة تجمع قادة مصر وإريتريا والسودان والصومال غدا بالعلمين
حماس: نطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية بمنع نتنياهو من مواصلة استهداف المدنيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمد سويد: رسائل الرئيس السيسي خارطة طريق لربط الاستثمار بالاستقرار وتعزيز الثقة في إفريقيا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

 

أشاد محمد سويد، الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، بالرسائل الاستراتيجية التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة الأولى لمنتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»، مؤكدًا أنها تعكس تشخيصًا دقيقًا لمتطلبات النهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

سويد: الاستقرار شرط أساسي لجذب الاستثمارات طويلة الأجل

وأكد سويد أن رؤية الرئيس السيسي بشأن حتمية الاستقرار باعتباره شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية تتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال والمستثمرين، موضحًا أن دعم الدولة الوطنية وصون مؤسساتها وتعزيز علاقات حسن الجوار تمثل ركائز رئيسية لتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن هذه الرؤية تمنح المستثمرين الثقة والضمانة اللازمة لضخ استثمارات طويلة الأجل، وإقامة شراكات مستدامة تسهم في دعم اقتصادات الدول الإفريقية وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو.

العلمين نموذج لتحويل التحديات إلى فرص تنموية

واعتبر سويد أن تحول مدينة العلمين من منطقة ارتبطت بمخلفات الحروب والألغام إلى مركز دولي للتنمية والاستثمار، يجسد قدرة الإرادة الوطنية على تحويل التحديات إلى فرص، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز مكانة المدينة كمنصة ملهمة لاحتضان الحوار الاقتصادي الإفريقي واستضافة الدورات الدورية لمنتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال».

التكامل الاقتصادي يفتح الطريق أمام التصنيع والابتكار والرقمنة

وشدد الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي على أن دعوة القيادة المصرية لتعزيز التكامل الاقتصادي تتطابق مع مستهدفات الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بتفعيل التعاون بين دول الجنوب، وربط سلاسل الإمداد والقيمة المضافة بين إفريقيا وآسيا.

وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تجاوز نموذج الاعتماد على تصدير المواد الخام، والانتقال إلى التصنيع المشترك، وتعزيز الابتكار والرقمنة، بما يدعم بناء اقتصادات أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة.

سويد يشيد برؤية وزير الخارجية لتعزيز الشراكات الاقتصادية

وأثنى سويد على الرؤية التي طرحها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مؤكدًا أن تأكيده على أن التكامل الاقتصادي لا يُبنى بالقرارات وحدها، وإنما بالشراكات الحقيقية، يعكس فهمًا لمتطلبات المرحلة الحالية.

وقال إن وضع القطاع الخاص في مكانته كقاطرة رئيسية للتنمية وسلاسل القيمة يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود الدبلوماسية المصرية في ترجمة قرارات الاتحاد الإفريقي إلى منصة مؤسسية مستدامة تجمع صناع القرار بالشركات والمؤسسات التمويلية الدولية.

دعوة للانتقال من تصدير المواد الخام إلى بناء اقتصادات منتجة

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على الانتقال بالقارة الإفريقية من تصدير المواد الخام إلى بناء اقتصادات منتجة، وتوسيع نطاق الشراكات الإفريقية – الإفريقية، بما يدعم توطين الصناعة وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين دول القارة.

الاتحاد يعلن الاستعداد لتحويل مخرجات المنتدى إلى مشروعات استثمارية

وأعلن الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي استعداده للتعاون الكامل مع مختلف الشركاء والحكومات ومؤسسات التمويل، بهدف ترجمة الرؤى المطروحة خلال المنتدى إلى مشروعات ملموسة وتدفقات استثمارية نوعية.

وأشار سويد إلى أن التعاون يستهدف قطاعات حيوية، من بينها البنية التحتية والطاقة والصناعات الحيوية، معربًا عن تطلعه إلى أن تسفر فعاليات المنتدى عن تحالفات استثمارية فاعلة تعزز متانة الاقتصادات الإفريقية وتدعم مسيرة التنمية المشتركة.

الاتحاد الأفرو اسيوى منتدى العلمين الاتحاد الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

الاهلي

أمير هشام يكشف تفاصيل ودية الأهلي أمام مصر المقاصة

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

التنمر والمحتوى العنيف على السوشيال.. مخاطر تهدد الصحة النفسية للمراهقين

أرشيفية

معاش تكافل وكرامة.. الفئات المستحقة وشروط الحصول على الدعم

أرشيفية

سعر كيلو الطماطم اليوم.. تفاصيل جديدة عن أزمة «السوسة»

بالصور

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

فيديو

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المشير محمد علي فهمي

محمد علي فهمي.. مؤسس الدفاع الجوي وقائد معركة السماء في أكتوبر

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد