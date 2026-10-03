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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف عيار 21 بكام.. أسعار الذهب اليوم السبت 3 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا نسبيًا في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة المعدن الأصفر، بالتزامن مع اهتمام المتعاملين بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري وفقاً لما ذكره صباح البلد.

وسجلت أسعار الذهب تفاوتًا بحسب الأعيرة المتداولة في السوق، بينما واصل عيار 21 تصدر قائمة الأعيرة الأكثر بحثًا ومتابعة من جانب المواطنين.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5262 جنيهًا، ويعد من الأعيرة المنتشرة في سوق المشغولات الذهبية، خاصة مع تنوع التصميمات واختلاف الأسعار النهائية وفقًا للمصنعية.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6140 جنيهًا، ويعتبر العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ويحظى باهتمام واسع من جانب المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو متابعة حركة الأسعار.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7017 جنيهًا، ويتميز بارتفاع درجة نقائه، كما يستخدم بشكل واسع في السبائك وبعض المنتجات الذهبية.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49120 جنيهًا، ويعد الجنيه الذهب من المنتجات التي تحظى باهتمام الراغبين في الاستثمار والادخار في الذهب.

ويختلف السعر النهائي عند شراء المشغولات الذهبية عن السعر المعلن للجرام، نتيجة إضافة المصنعية والدمغة والضريبة، والتي تختلف بحسب نوع المشغول وتصميمه ومحل البيع.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18: 5262 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 6140 جنيهًا للجرام.

عيار 24: 7017 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 49120 جنيهًا.

أسعار الذهب والعملات الأجنبية

وتأتي متابعة أسعار الذهب بالتزامن مع اهتمام المواطنين بحركة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، خاصة الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، نظرًا لتأثير تحركات أسعار الصرف على العديد من التعاملات الاقتصادية.

وتظل أسعار الذهب والعملات قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة الأسواق، لذلك يفضل متابعة السعر المعلن وقت الشراء أو البيع.

الذهب الذهب في مصر الذهب اليوم

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