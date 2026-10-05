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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفيفا يُلزم القادسية الكويتي بدفع 315 ألف دولار لـ "كهربا"

كهربا
كهربا
شيماء جمال

أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حكماً لصالح اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الكرة المصرية، يُلزم فيه نادي القادسية الكويتي بدفع مبلغ 315 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى فوائد تأخير بنسبة 5% سنوياً، وذلك على خلفية النزاع القانوني بين الطرفين عقب فسخ اللاعب لعقده من جانب واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

ويتضمن قرار "الفيفا" إلزام النادي الكويتي بسداد 135 ألف دولار تمثل قيمة الرواتب المتأخرة للاعب (عن 3 أشهر)، بالإضافة إلى 180 ألف دولار كتعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم الالتزام بنصوص التعاقد (قيمة الـ 4 أشهر المتبقية من العقد).

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "من ماسبيرو"، أوضح خبير اللوائح الرياضية، عامر العمايري، أن الحكم صدر حديثاً من الاتحاد الدولي ضمن مجموعة من القرارات والمنازعات المعروضة أمامه.

وأشار العمايري إلى أن الأحكام واللوائح المنظمة لمثل هذه الحالات تشمل وفقاً للقواعد العامة لـ "الفيفا":

شرط الفسخ بظرف عادل: يحق لأي لاعب فسخ عقده من جانب واحد في حال تأخر النادي عن سداد راتبه لمدة شهرين على الأقل، بشرط توجيه إنذار رسمي للنادي بمنحه مهلة 15 يوماً للسداد. وفي حال عدم الاستجابة، يصبح الفسخ قانونياً وبسبب عادل.

بطلان البنود المخالفة: يُعتبر أي بند يضعه أي نادي في العقد يخالف هذه القاعدة العامة (كإعطاء فترة سماح أطول للتأخير) باطلاً ولا يُعتد به قانوناً أمام الاتحاد الدولي، مع استمرار سريان باقي بنود العقد.

احتساب الفوائد وتعويض الأضرار: يقرر "الفيفا" إرجاع المستحقات مع احتساب فائدة تأخير تبدأ من تاريخ استحقاق كل راتب لم يُدفع، وذلك لضمان عدم تضرر اللاعب من طول فترة النزاع، بالإضافة إلى التعويض عن باقي المدة المتبقية من العقد.

الاتحاد الدولي من ماسبيرو الفيفا القادسية الكويتي محمود عبد المنعم كهربا

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